Bažās par procentlikmju celšanu Eiropā un ASV krītas akciju cenas

Investoriem bažījoties, ka, centrālajām bankām turpinot celt procentlikmes, lai cīnītos pret inflāciju, tiks negatīvi ietekmēta ekonomikas izaugsme, Eiropas un ASV biržās piektdien saruka akciju cenas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kritās arī naftas cenas, pieaugot satraukumam, ka, mazinoties ekonomikas izaugsmei, saruks pieprasījums pēc naftas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien samazinājās par 0,7% līdz 33 727,43 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 4348,33 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" kritās par 1% līdz 13 492,52 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,5% līdz 7461,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1% līdz 15 829,94 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 7163,42 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 0,5% līdz 69,16 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,4% līdz 73,85 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena piektdien kritās par 4,7% līdz 32,51 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,0959 līdz 1,0896 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2748 līdz 1,2717 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 143,11 līdz 143,74 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,95 līdz 85,66 pensiem par eiro.