Biļete suborbitālajam lidojumam kopā ar Bezosu pārdota par 28 miljoniem

Biļete vienpadsmit minūšu ilgam suborbitālajam lidojumam kopā ar "Amazon" īpašnieku, miljardieri Džefu Bezosu izsolē pārdota par 28 miljoniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Miljardiera Bezosa privātā kosmosa lidojumu kompānija "Blue Origin" 20. jūlijā ir paredzējusi vienpadsmit minūšu ilgu suborbitālo lidojumu, proti, lidojumu, kura laikā lidaparāts paceļas ārpus Zemes atmosfēras blīvajiem slāņiem, bet nenokļūst planētas orbītā un nepamet to.

CNN ziņo, ka pagaidām neatklāts vairāksolītājs ir iegādājies biļeti uz šo lidojumu par 28 miljoniem ASV dolāru. Jāmin gan, ka peļņa no izsoles tiks nodota uzņēmuma labdarības fondam, kura mērķis ir popularizēt zinātni "Blue Origin's Club for the Future."

Tas ir daudz vairāk nekā bagātnieka Ričarda Brensona "Virgin Galactic", kas līdz šim pārdevis apmēram sešsimt biļetes cenā no 200 līdz 250 tūkstošiem dolāru. "Virgin Galactic" gan vēl nav pietuvojušies lidojumiem ar tūristiem uz klāja.

"Blue Origin" pārstāve Ariana Kornela vēsta, ka izsolei bija reģistrējušies teju astoņi tūkstoši cilvēku. Kompānija ir dibināta 2000. gadā un līdzīgi kā Īlona Maska "SpaceX" strādā, lai komercializētu lidojumus kosmosā. Kopš 2015. gada lidaparāts "New Shepard" ir devies 15 lidojumos bez apkalpes, bet jūlijā ir paredzēts pirmais lidojums ar cilvēkiem uz klāja. Viens no lidotājiem būs miljardieris Džefs Bezoss.

Uzņēmuma mērķis ir piedāvāt cilvēkiem privātos lidojumus līdz 62 jūdžu (apmēram 100 kilometru) robežai, kas starptautiski tiek uzskatīta par Zemes un kosmosa telpas robežu.

Savukārt Maska uzņēmums iecerējies lidojumus, kas ļaus cilvēkiem pavadīt vairākas dienas Zemes orbītā. CNN vēsta, ka šāda lidojuma cena varētu izmaksāt pat 55 miljonus.