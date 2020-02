Biržu indeksi pieaug, Ķīnai samazinot muitas tarifus ASV precēm

Pasaules biržās akciju cenas ceturtdien pieauga, jo Ķīnas lēmums samazināt muitas tarifus ASV precēm 75 miljardu ASV dolāru apmērā palīdzēja kompensēt bažas par Ķīnas koronavīrusa ietekmi uz globālo ekonomiku.

Volstrītas indeksi pieauga līdz jauniem rekordiem, ko veicināja pārsteidzoši labi dati par ASV privātajā sektorā radītajām darbavietām.

"CMC Markets" analītiķis Deivids Madens sacīja, ka Pekinas lēmums bija "jauks veids, kā noņemt spiedienu no Ķīnas ekonomikas, ņemot vērā koronavīrusa situāciju".

ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins paziņoja, ka viņš gaida, ka Ķīna izpildīs savas saistības saskaņā ar vienošanos iegādāties ASV lauksaimniecības produkciju un citas preces 200 miljardu dolāru vērtībā, un ka koronavīrusam nevajadzētu traucēt šo saistību izpildi.

Investori uzskata, ka koronavīrusa ietekme uz ekonomiku nebūs ilgstoša, lai gan daži analītiķi brīdinājuši par iespējamu tirgu nestabilitāti.

"Mēs esam bijuši vidē, kur cilvēkiem ir tendence neievērot makroriskus," sacīja "Manulife Asset Management" analītiķis Neits Tufts. Viņš teica, ka tirgi uzskata koronavīrusu par "pagaidu" problēmu, kas aizkavēs izaugsmi "uz vienu vai diviem ceturkšņiem''.

"Deutsche Bank" akcijas cena Frankfurtes biržā pieauga par 12,9% pēc tam, kad lielu tās akciju paketi iegādājās ASV fondu pārvaldības uzņēmums.

"Boeing" akcijas cena Volstrītā kāpa par 3,6% pēc ASV Federālās aviācijas pārvaldes (FAA) vadītāja paziņojuma, ka "Boeing 737 MAX" sertifikācijas lidojums varētu notikt tuvāko nedēļu laikā.

"Twitter" akcijas cena palielinājās par 15,0% pēc miljoniem jaunu lietotāju pievienošanās ceturtajā ceturksnī.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 29 379,77 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3345,78 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 9572,15 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7504,79 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,7% līdz 13 574,82 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,9% līdz 6038,18 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 50,95 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 0,6% līdz 54,93 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0999 līdz 1,0987 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3002 līdz 1,2924 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,83 līdz 109,97 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 84,60 līdz 84,95 pensiem par eiro.