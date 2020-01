Biržu indeksiem dažādas tendences, tirgiem sekojot jaunām ziņām par Ķīnas koronavīrusu

Eiropas un Āzijas akciju biržās ceturtdien bija kritums, bet Volstrītā akciju cenas pieauga pēc tam, kad ANO Pasaules Veselības organizācija (WHO) izsludināja starptautisko ārkārtas situāciju saistībā ar jaunā koronavīrusa infekcijas uzliesmojumu Ķīnā, bet neieteica ierobežot cilvēku pārvietošanos.

Biržu indeksi Tokijā, Parīzē, Londonā un Frankfurtē saruka par vairāk nekā 1%, turpinot pieaugt koronavīrusa infekcijas gadījumu skaitam un aizvien vairāk uzņēmumiem paziņojot par savas darbības ierobežošanu Ķīnā.

Kritās arī naftas cenas, jo tirgus dalībnieki paredz naftas pieprasījuma samazināšanos Ķīnā un pastāv risks, ka šis vīruss ietekmēs arī citas ekonomikas.

Akciju cenas Volstrītā lielu tirdzniecības sesijas daļu bija kritušās, bet noslēdza to ar pieaugumu pēc WHO paziņojuma, kurš tika uztverts kā pazīme, ka "ļaunākā gadījuma scenārijs nav aktuāls", sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Bez ieteikuma ierobežot cilvēku un preču kustību WHO paziņojums "šķietami palīdzēja mazināt bažas, ka citas valstis, sevišķi lielās attīstītās ekonomikas, varētu sekot Ķīnas piemēram, arī ierobežojot cilvēku un preču kustību", teica O'Hērs.

Britu mārciņas vērtība pieauga pēc tam, kad Lielbritānijas centrālā banka - Anglijas Banka - ceturtdien pieņēma lēmumu nemainīt bāzes procentu likmi, ņemot vērā sākotnējas pazīmes par valsts ekonomikas atveseļošanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 28 859,44 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3283,66 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 9298,93 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,4% līdz 7381,96 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 1,4% līdz 13 157,12 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 1,4% līdz 5871,77 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,2% līdz 52,14 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,5% līdz 58,29 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1010 līdz 1,1033 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3021 līdz 1,3090 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,02 līdz 108,93 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,56 līdz 84,26 pensiem par eiro.