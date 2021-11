Bīstamo preču un pārkāpumu dēļ Francijā vēlas ierobežot vietnes 'Wish' pieejamību

Vairāki Francijas ministri publicējuši kopīgu paziņojumu, kurā teikts, ka viņi likuši galvenajā meklētājprogrammām un Francijā strādājošajiem mobilo lietotņu veikaliem slēpt interneta platformas "Wish" vietni un mobilo lietotni, raksta ārvalstu mediji.

"Wish" ir pasaulē iecienīta e-komercijas platforma, kas galvenokārt piedāvā Ķīnas tirgotāju produktus. "Wish" nav nekādu noliktavu vai preču uzkrājumu, jo produktus klientam sūta pats tirgotājs, kas tirgo savas preces platformā.

Pērn Francijas institūcija, kas atbild par patērētāju tiesībām un krāpšanas gadījumiem, sāka izmeklēt "Wish" tirdzniecības praksi. Pārbaužu pamatā ir aizdomas, ka vietnē "Wish" ir iespējams viegli apmānīt pircēju un pārdot viltotu zīmolu preces, piemēram, kedas vai smaržas ar slaveniem zīmoliem, taču realitātē tie ir viltojumi.

Institūcijas pārstāvji pasūtīja 140 dažādas preces, no kurām lielākā daļa bija importa preces, un vēlējās noskaidrot, vai šie produkti atbilst drošuma prasībām.

Saņemot preces, secināts, ka 95% rotaļlietu neatbilst Eiropas regulējumā noteiktajiem standartiem, un 45% no tām nodēvētas par bīstamām. Arī, vērtējot elektroniku, secināts, ka 95% nedrīkstētu būt pieejamiem Eiropā, un 90% bija bīstamas.

Pat platformā tirgotā lētā bižutērija rada risku – 62% preču atzītas par bīstamām.

Tajā pašā laikā institūcija atgādina, ka pētījums balstīts tikai uz 140 produktu izlasi.

Taču tas vēl nav viss - vēl viens pārkāpums - ja "Wish" saņem informāciju, ka produkti ir bīstami, tie no pārdošanas tiek izņemti 24 stundu laikā. Taču tajā pašā laikā lielākajā daļā gadījumu šie produkti aizvien ir pieejami ar citu nosaukumu, un dažreiz no tā paša pārdevēja. Tāpat, ziņojot par bīstamu preci, "Wish" pircējiem sīkāk neizskaidro, kāpēc prece tiek atsaukta.

2021. gada jūlijā atbildīgā Francijas institūcija aicināja "Wish" uzlabot darbību, lai atbilstu Eiropas regulējumam, dodot divu mēnešu laiku. Pagājuši četri mēneši, un Francijas valdība sākusi rīkoties, lai novērstu vai bloķētu problemātiskās vietnes vai lietotnes. Tas ir sarežģīts process, taču Francijas Ekonomikas ministrija lūgusi atbildīgo institūciju lūgt meklētājprogrammas un mobilo lietotņu veikalus vairs nepiedāvāt "Wish". Paredzams, ka tas gan prasīs nedaudz laika, un patlaban "Wish" vēl aizvien ir pieejams.