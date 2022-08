'Bite', 'Tele2' un 'Telia' izsolē iegūst 5G frekvenču joslas Lietuvā

Mobilo sakaru operatori "Bite Lietuva", "Tele2" un "Telia Lietuva" ieguvuši frekvenču joslas nākamās paaudzes mobilo sakaru tehnoloģiju ieviešanai Lietuvā, liecina Lietuvas Sakaru regulatora (RRT) rīkotās 5G frekvenču izsoles rezultāti.

Izsoles rezultāti vēl oficiāli jāapstiprina RRT.

"Solīšana ir beigusies, komisija ir izraudzījusies uzvarētājus, bet izsole oficiāi beigsies septiņu dienu laikā," ziņu aģentūrai BNS piektdien sacīja RTT direktora vietnieks Augutis Česna.

3,4-3,7 gigahercu (GHz) frekvenci dalīs "Bite Lietuva", "Tele2" un "Telia Lietuva", informēja Česna, piebilstot, ka "Bite Lietuva" būs 3,6-3,7 GHz frekvence, "Tele2" strādās 3,4-3,5 GHz frekvencē, bet "Telia Lietuva" ieguvusi 3,5-3,6 GHz frekvenci.

Šīs frekvences tiks izmantotas nākamās paaudzes 5G radiotīkla ieviešanai un 5G elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai Lietuvā.

Frekvenču izsoles uzvarētājiem no 2023. gada ir jāpiedāvā 5G pakalpojumi vismaz vienā no Lietuvas lielpilsētām un no 2024. gada jāizveido 5G tīkli lielajās pilsētās. Operatoriem no 2025.gada visām mājsaimniecībām jānodrošina iespēja pieslēgties 100 Mbps stacijām.

"Bite Lietuva" 5G mobilos sakarus klientiem plāno piedāvāt jau šogad, sacījis kompānijas vadītājs Gints Butēns.

"Telia Lietuva" ar RTT atļauju jau ir izmēģinājusi iegūto frekvenci, kam vajadzētu nodrošināt ātru mobilo internetu, informēja uzņēmuma tehnoloģiju direktors Andrjus Šemeškevičs, piebilstot, ka ir uzstādītas 1000 stacijas jaunās paaudzes sakariem.

"Tele2" norādīja, ka ir gatava sākt 5G pakalpojumu sniegšanu Lietuvā. Visās Baltijas valstīs 5G tīkli tiek veidoti sadarbībā ar kompāniju "Nokia".

Atsevišķi turpinās RRT izsole [ar 713-733 megahercu (MHz) un 768-788 MHz frekvenču joslām, kas galvenokārt tiks izmantotas mazāk apdzīvotās teritorijās.