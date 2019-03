Britu mārciņas vērtība ceturtdien kritās, ko noteica haotiskā "Brexit" procesa turpināšanās, savukārt ASV un Eiropas biržu indeksi pārsvarā pieauga.

Londonas biržas indekss pieauga, ko veicināja mārciņas vērtības kritums. Frankfurtes biržas indekss nedaudz pieauga, bet Parīzes biržas indekss nedaudz kritās.

Volstrītas indeksi palielinājās, stabilizējoties ASV obligāciju ienesīgumam.

Lielbritānijas valdība iecerējusi piektdien rīkot trešo parlamenta balsojumu par premjerministres Terēzas Mejas panākto "Brexit" vienošanos.

"Mārciņa šodien palika zem spiediena," sacīja XTB analītiķis Deivids Čītems.

"Kritums ir bijis diezgan stabils un ne sevišķi dramatisks pēc dabas, bet šī kustība var iegūt impulsu dažu nākamo dienu laikā, ja pašreizējais politiskais strupceļš neizrādīs nekādas atslābuma pazīmes, šķietami atjaunojoties bezvienošanās ["Brexit"] perspektīvām," teica Čītems.

Mārciņas kurss pret ASV dolāru kritās par vairāk nekā 1%, un saruka arī mārciņas kurss pret eiro.

"Spreadex" analītiķis Konors Kempbels sacīja, ka "nav redzama nekāda skaidra izeja no "Brexit" labirinta".

Ķīnas un ASV sarunu delegācijas noturēja tirdzniecības sarunu pēdējo kārtu Pekinā, pastāvot cerībām, ka abas ekonomikas lielvaras var panākt vienošanos par ieilgušā muitas tarifu strīda izbeigšanu.

Baltā nama ekonomikas padomnieks Lerijs Kadlovs sacīja, ka šīs sarunas nav "atkarīgas no laika" un var tikt pagarinātas.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,11 dolāriem līdz 59,30 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,01 dolāru līdz 67,82 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 25 717,46 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 2815,44 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 7669,17 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 7234,33 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,1% līdz 11 428,16 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 5296,54 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1244 līdz 1,1226 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3189 līdz 1,3054 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 110,51 līdz 110,62 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,26 līdz 86,03 pensiem par eiro.