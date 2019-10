Britu mārciņas vērtība pieaug, akciju cenas Volstrītā krītas

Britu mārciņas vērtība otrdien pieauga pret eiro un ASV dolāru pēc tam, kad Lielbritānijas parlaments atbalstīja pirmstermiņa vēlēšanu rīkošanu 12.decembrī, šādi cenšoties rast izeju no politiskā strupceļa, kas izveidojies saistībā ar valsts izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

Akciju cenas Volstrītā otrdien kritās, tirgiem gaidot ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmumu, kas varētu nozīmēt jaunu procentlikmju pazemināšanu trešdien. Arī galvenie Eiropas biržu indeksi lielākoties saruka.

Kritums Volstrītā notika dienā, kad tirgus dalībnieki arī uzzināja jaunākos uzņēmumu peļņas rezultātus, vienlaikus gaidot FRS lēmumu.

"FTN Financial" analītiķis Kriss Lovs sacīja, ka "miegaina diena" tirgos nav neparasta dienu pirms FRS paziņojuma, bet tirgi meklē norādes par to, kas varētu būt gaidāms nākamajā FRS sanāksmē decembrī.

Londonas biržas indekss kritās, pieaugot britu mārciņas vērtībai, Franfurtes biržas indekss nedaudz saruka, bet Parīzes biržas indekss pieauga.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,3% līdz 7306,26 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 12 939,62 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 5740,14 punktiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,1% līdz 27 071,46 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 3036,89 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 8276,85 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,5% līdz 55,54 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,2% līdz 61,59 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1100 līdz 1,1111 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2863 līdz 1,2867 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,95 līdz 108,89 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,29 līdz 86,34 pensiem par eiro.