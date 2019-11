'Change Ventures' atklājis otro riska kapitāla fondu 30 miljonu eiro vērtībā Baltijas jaunuzņēmumu finansēšanai

"Change Ventures" atklājis otro riska kapitāla fondu, piesaistot 30 miljonus eiro, Baltijas jaunuzņēmumu finansēšanai, kā arī veicis savu pirmo investīciju Lietuvas jaunuzņēmumā "Qoorio", portālu "Delfi" informē "Change Ventures" vadošais partneris Andris K. Bērziņš (attēlā pa vidu, pārējie fonda partneris – pa labi – Raits Ojasārs (Rait Ojasaar), pa kreisi – Irjo Orasārs (Yrjo Orasaar)).

"Change Ventures" pirmais investīciju fonds jau ir veicis ieguldījumus 6,5 miljonu ASV dolāru apmērā deviņos Baltijas jaunuzņēmumos, tai skaitā Latvijas uzņēmumos "Nordigen", "Giraffe360" un "Asya.ai". "Mūsu fokuss ir bijis uz jaunuzņēmumiem, kuru dibinātāji parāda savu vēlmi un spējas izveidot lielus uzņēmumus, kas var iekarot pasaules lielos tirgus. Mēs esam redzējuši, kā Baltijas valstīs parādās arvien vairāk šādu veiksmes stāstu, un sagaidām, ka nākamajos 10 gados to būs vēl vairāk," stāsta Bērziņš.

Šonedēļ ir izziņota "Change Ventures Fund II" izveide. "Esam parakstījuši līgumus par 30 miljonu eiro kapitāla piesaisti, no kuriem 21 miljons eiro ir iekļauts pirmajā kārtā. Lielākais investors ir Eiropas Investīciju fonds (EIF), izmantojot pēdējos 10 miljonus eiro no "Baltijas Inovāciju fonda I" kapitāla. Papildus EIF ir parakstījis līgumu par vēl 10 miljonu eiro ieguldījumu no "InnovFin", no kuriem 9,5 miljoni tiks izmantoti citu privāto investoru piesaistes brīdī. Otrs lielākais investors ir viens no Baltijas pensiju fondiem. Būtisks starp pārējiem investoriem ir "Draper Esprit", kas ir Londonas biržā kotēts investīciju uzņēmums, kas veic ieguldījumus tehnoloģiju uzņēmumos un fondos. "Draper Esprit" izvēlējās tieši "Change Ventures" kā fonda investīciju Baltijas valstīm," teic Bērziņš.

"Mūsu tiešās investīcijas igauņu jaunuzņēmumos "Transferwise" un "RealEyes" parādīja, ka Baltijā ir laba vide jaunuzņēmumu izaugsmei. Šis mazais reģions ar tikai sešiem miljoniem iedzīvotāju ir īpaši bagāts ar veiksmes stāstiem, to skaitā ir arī četri "vienradži" (uzņēmumi ar vērtību virs viena miljarda eiro). 'No visiem fondiem Baltijas valstīs kā mūsu partneri šajā reģionā izvēlējāmies "Change Ventures"," apliecina "Draper Esprit" partneris Džonatans Sibilija (Jonathan Sibilia).

Fonda komandai ir pievienojies jauns partneris – Jānis Krūms, ASV dzīvojošs latvietis, veiksmīgs uzņēmējs un eņģeļu investors. Viņa uzdevumos ietilps atrast investīciju iespējas, it īpaši starp jaunuzņēmumiem Baltijas diasporā. Esošais partneris, ''Google Baltija'' vadītājs Vītauts Kubiļus (Vytautas Kubilius) turpinās darboties fondā kā līdz šim.

"Labākie uzņēmēji var izvēlēties, ar kuriem investoriem vēlas strādāt. Tāpēc līdz ar jaunā fonda izziņošanu priecājamies paziņot par pirmo investīciju – Lietuvas uzņēmumā "Qoorio". Tā ir platforma, kurā cilvēki var dalīties ar pieredzi un zināšanām visdažādākās jomās," norāda Bērziņš, piebilstot, ka "Qoorio" līdzdibinātājs Justs Janausks (Justas Janauskas) ir pieredzējis uzņēmējs, kas nodibināja un vadīja "Vinted", Lietuvas lielāko jaunuzņēmumu. Viņš "Vinted" piesaistīja 120 miljonus ASV dolāru riska kapitāla un palīdzēja uzņēmumam izaugt par Eiropas vadošo platformu lietoto drēbju apmaiņai.

Janausks dalās savā pieredzē: "Pirmssēklas investīciju raundam meklēju vairāk nekā tikai kapitālu. Vēlējāmies atrast partneri, kas var palīdzēt mums izprast sarežģīto uzņēmuma uzsākšanas posmu."