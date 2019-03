'Delfi' intervija: par mūsdienu sabiedrību un infoaptaukošanos

Magnuss Lindkvists (Magnus Lindkvist) ir zviedru futurologs, viņa uzstāšanās ir provocējošas un dinamiskas, pats viņš tās sauc par "intelektuālo akupunktūru". Lindkvists ir arī vairāku grāmatu par nākotni autors, dažas no populārākajām – "Minifesto", "Everything We Know Is Wrong", "The Attack of the Unexpected" u. c. Pirms futurologa aprīlī gaidāmās uzstāšanās vadītāju konferencē "Ebit" Rīgā portāls "Delfi" sarunājās ar viņu par to, kā atvēlēt laiku nekā nedarīšanai, lai varētu radīt oriģinālas idejas, kā arī par ātrās ēdināšanas informācijas efektu uz mūsdienu sabiedrību.

Savās uzstāšanās reizēs esat izmantojis asprātīgu salīdzinājumu R&D (Research & Development, latv. val. – izpēte un attīstība) terminam – "Ripoff & Duplicate" (latv. val. – plaģiāts un dublēšana), sakot, ka dzīvojam vienādības (angļu val. – sameness) laikmetā. Bieži vien cilvēkiem neatliek laika domāt par lielām lietām. Vai ir novērojamas pārmaiņas? Vai cilvēkiem ir drosme atlicināt laiku šādām pārdomām?

Liels jautājums. Lielākoties cilvēki, pilsētas un valstis dod priekšroku kopēšanai, jo tas ir saistīts ar mazākiem riskiem, kopumā tas ir vienkāršāk. Tāda ir cilvēku daba, cilvēki savā ziņā ir kopēšanas mašīnas. Līdz ar to rodas jautājums, kā un kad domāt par oriģinālām un atšķirīgām idejām. Pirmais solis ir to pateikt un apzināties, un tas jau ir solis pareizajā virzienā. Cilvēks sāk saprast, ka tā ir problēma un arī izaicinājums, un sāk psiholoģiski tam noskaņoties. Otrais solis, ko stāstu vadītājiem un līderiem, ar kuriem strādāju, – ir paredzēt laiku nekā nedarīšanai. Šodienas biznesa vide ir ārkārtīgi daudz laika patērējoša – lielākoties uzņēmumos strādā par maz cilvēku, jo ir jābūt efektīviem. Nav nozīmes, vai tas ir laikraksts vai banka, vai konsultantu uzņēmums. Mums pastāv aizņemtības kultūra, līdz ar to ir tiešām aktīvi jāieplāno laiks nekā nedarīšanai – vai tas būtu pirmdienas rīts vai piektdienas vakars. Galvenais ir ierakstīt to savā kalendārā.

Ir pārsteidzoši, cik tas ir efektīvi un cik maz cilvēku to dara. Uzņēmēji, kuriem to stāstu un kuri sāk to darīt, teic, ka tas ir brīnumlīdzeklis – palīdz būs atvērtākiem, pieņemt labākus lēmumus.

Trešais solis ir saistīts ar informāciju. Lielākā daļa informācijas, kas šodien ir mums visapkārt, ir ātra, ļoti bieži – emocionāla. Es to saucu par ātrās ēdināšanas (angļu val. – fast food) informāciju jeb "McDonald's" informāciju. To var redzēt sociālajos tīklos, lielā daļā masu mediju, tas ir ekvivalents tam, ko cukurs sniedz smadzenēm. Bet mums ir vajadzīga informācija, ko varam lēni "sagremot", – biezas grāmatas, sarežģīti teksti. Cilvēki sāk to visu apzināties.

Salīdzinājumam, pirms daudziem gadu desmitiem daļā sabiedrības, it īpaši Rietumu pasaulē, būtībā beidzās tāda parādība kā bads. Tagad ir cita problēma – aptaukošanās un liekais svars. Domāju, cilvēki sāk saprast, ka līdzīgas tendences ir arī informācijas apmaiņā. Agrāk cilvēki bija izsalkuši pēc informācijas, reizēm bija grūti saprast, kas notiek, un iegūt informāciju. Šodien mūsu smadzenes ir palikušas "resnas" no informācijas pārbagātības. Mēs esam infoaptaukojušies, un mums ir jāsāk sevi barot citādi.

Tikai šodien mēs esam sākuši pievērsties šai problēmai, esam to apzinājuši. Daži cilvēki ir izvēlējušies sevi vispār nogriezt no informācijas plūsmām – atslēgt sociālo tīklu kontus, nepatērēt informāciju u. tml., jo tas rada satraukumu, uzbudinājumu. Tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums. Lai panāktu pārmaiņas un sāktu pievērsties lielākām, oriģinālām idejām, ir jāsper trīs soļi, pirmkārt, jāapzina problēma, otrkārt, jāieplāno laiks nekā nedarīšanai, treškārt, jāsabalansē sava informācijas diēta.