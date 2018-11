'Delfi' no Izraēlas: Vietējās 'rokzvaigznes' rada ausī čukstošas brilles

Tiesa, vismaz pagaidām "Myeye 2" ir diezgan dārgs – tā cena lēšama ap 4500 dolāriem ASV un 5000 eiro Eiropā. Arī valodu, kuras tās atpazīst, saraksts pagaidām nav īpaši garš. Brilles pieejamas teju 30 pasaules valstīs. Kā stāsta Rodmens, ASV apdrošināšana šīs brilles sponsorē, piemēram, kara veterāniem, un arī Vācijā pirkuma izmaksas pilnībā vai daļēji sedz apdrošināšana, tiesa, nebūt ne visur "Myeye 2" iegāde iekļauta apdrošināšanas pakalpojumu grozā.

Pēc prezentācijas iespēja izmēģināt brilles bija arī auditorijai, un no vairākiem sanākušajiem bija dzirdams: "Neticami, tas patiešām darbojas." Rodmens gan atzīst, ka ceļš līdz produktam nav bijis nemaz tik viegls, jo prototips, kas pašiem licies ļoti labs, lietotājiem neesot bijis nemaz tik parocīgs. To izdevies saprast, veicot beta testēšanu Izraēlā. Ja ASV testētāji bijuši apmierināti ar produktu un norādījuši vien uz nelieliem trūkumiem, tad izraēlieši paziņojuši, ka "tas nekam neder, jo nedara to, ko tam liek", smiedamies situāciju klāstīja Rodmens, piebilstot, ka pēc testiem izdevies veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Pasaulē ir aptuveni 1,3 miljardi cilvēku, kuriem ir redzes problēmas, liecina Pasaules veselības organizācijas dati, tostarp vairāk nekā 253 miljoni cilvēku, kuriem ir smagas redzes problēmas vai aklums.

"Kur mūs ved mākslīgais intelekts?" auditorijai vaicā Rodmens. Lai arī atbildes uz to nav nevienam, viņš ir pārliecināts, ka "tas nav nekas bīstams, bet gan paver jaunas iespējas". "Iedomājieties, cik daudziem datorredze var ne vien nodrošināt piekļuvi informācijai, bet arī pavērt iespējas darba tirgū. Ir 2018. gads – cilvēkus nevajadzētu šķirot varētājos un nevarētājos kā tādus fabrikas strādniekus, bet gan apzināt, ko viņi ar savām prasmēm spēj paveikt," rezumēja Rodmens.