Digitālā mārketinga uzņēmums ar vienu kāju Rīgā, ar otru – Maiami

"Mēs varam kaut ko uztaisīt ar smadzenēm!", teic ASV uzņēmuma "On The Map" ražošanas vadītājs Kristaps Brencāns un Rīgas biroja vadītājs un tehniskais direktors Kaspars Milbergs. Skaistā maija pirmdienas rītā, mums trijiem, Kristapam, Kasparam un man beidzot izdodas tikties uz vairākkārt atliktu sarunu, jo saskaņot laiku un darbus, kad katrs atrodamies citā pasaules malā, nav tik vienkārši. Kristaps no Maiami un Kaspars no Rīgas dalās pieredzē par darbu ASV uzņēmumā, kurā vismaz puse darbinieku ir no Latvijas. Attēlā: (no kr.) Kristaps Brencāns un Kaspars Milbergs.

Jūs abi uzņēmumā "On The Map" ieņemat galvenos vadošos amatus. Kāda ir jūsu darba pieredze un kā nonācāt šajā kompānijā?

K.B.: Amerikā pavisam neplānoti nokļuvu jau skolas laikā, spēlējot basketbolu. Spēlēju dažādās jaunatnes izlasēs un ieguvu stipendiju koledžā Vaiomingā, bet pēc tam – privātā universitātē Maiami, kur mācījos psiholoģiju un sporta administrāciju. Universitātē satiku savu sievu Moniku, un nolēmām, ka turpināsim dzīvot Amerikā. Pēdējā mācību gadā biju aizbraucis uz Latviju Ziemassvētku brīvdienās. Kaspars ir mūsu ģimenes draugs, un bijām uzaicināti viesos. Ciemojoties ievēroju, ka Kaspars sēž pie datora, bet ekrānā redzamas meitenes apakšveļā. Biju diezgan pārsteigts, jo tomēr notika "ģimeniskas viesības", un Kaspars, manuprāt, ir ļoti korekts cilvēks. Kaspars par manu apmulsumu pasmējās, un izstāstīja, ka viņš ir mājas lapu dizainers, un ekrānā redzams viņa darbs un profesija. Tajā vakarā Kaspars man sāka atvērt durvis uz digitālo pasauli, uz izpratni par to, kā attīstās un kādas iespējas dod internets. Tas bija tālajā 2008. gadā.

K.M.: Esmu uzaudzis Rīgā, Ziepniekkalnā. Bērnībā man ļoti patika celt un būvēt dažādas lietas, bet ar laiku arvien vairāk sāka interesēt arī datori. Divpadsmitajā klasē mums bija divas nodarbības, kurās mācīja programmēšanu. Šajās divās nodarbībās "riktīgi iemīlējos" programmēšanā, un sapratu: "Hei! Tas ir tieši tas, ko es meklēju!" Zināju, ka varu kaut ko uztaisīt ar rokām, bet tad sapratu, ka varu arī kaut ko uztaisīt ar smadzenēm! Kopš tās reizes man ir "rozā brilles" par programmēšanu. Izdomāju, ka iešu mācīties Rīgas tehniskajā universitātē Informāciju tehnoloģiju nodaļā, bet pēc pusotra gada sapratu, ka mācību programma ir diezgan novecojusi un pats varu iemācīties vairāk. Sāku nodarboties ar mājas lapu dizainu, un tad arī tikāmies ar Kristapu Ziemassvētkos.

Kā tu, pavisam jauns puisis bez formālās augstskolas izglītības, biji jau izveidojis savu klientu loku?

K.M.: Tajā laika man bija vairākas stratēģijas – liku sludinājumus internetā vai piedāvāju savas idejas tiem, kam mājas lapas jau bija, bet tās varēja uzlabot. Tādā veidā salasīju diezgan daudz klientu, un man visu laiku bija darbs.

Kā pēc "liktenīgajiem Ziemassvētkiem" tālāk attīstījās jūsu sadarbība?

K.B.: Tas bija laiks, kad man vēl nebija Zaļās kartes, oficiāli strādāt nevarēju, bet ASV vienmēr var uzsākt biznesu. Sarunājām ar Kasparu, ka sāksim strādāt arī ar Amerikas klientiem. Pirms vienpadsmit gadiem iesākām kompāniju "WebVois", un tas bija īstais mācīšanās periods. Uzsākt savu biznesu ir ļoti, ļoti grūti, un parasti cilvēku izpratne sākumā ir tāda "sapņaina". Pēc pirmajiem diviem gadiem, mūsu klienti bija salīdzinoši mazi, un arī naudas plūsma neliela, un ar to Amerikā izdzīvot nevarēju. Tomēr no izglītības viedokļa, tas bija iedvesmojošs un motivējošs laiks. Pa to laiku Kaspars bija izveidojis vēl vienu mājas lapu platformu tieši sporta komandām. Tas, ko mēs piedāvājām, vienmēr ir bijis visaugstākajā līmenī, bet no pārdošanas viedokļa arī šis produkts pierādīja, cik grūti ir iekarot tirgu, lai sasniegtu lielus pārdošanas apjomus. To arī gribu uzsvērt, ka tieši sasniegt nepieciešamo klientu un pārdošanas apjomu, ir pats grūtākais. Pa to laiku biju ieguvis Zaļo karti, mūsu uzņēmuma apgrozījums nebija pietiekams, un es sāku meklēt darbu. Gribēju arī pamācīties, kā bizness un mārketings tiek attīstīti lielākās reklāmas aģentūrās.

Man bija darba intervija kompānijā "On The Map", un jau tās laikā minēju, ka uzņēmumā varam attīstīt veselu nodaļu, sadarbībā ar Latvijas programmēšanas speciālistiem Tā mēs abi sākām strādāt kompānijā "On The Map".

Foto: Publicitātes foto

No kr.: "On The Map" dibinātājs Riks Hoskins, Kaspars Milbergs, Kerijs Gems (Cary Gham), Kristaps Brencāns.

Tātad "On The Map" dibinātājam un īpašniekam Rikam Hoskinam likās pieņemama ideja, ka, ņemot tevi darbā, viņa uzņēmumam pavērtos iespēja attīstīt veselu departamentu paralēli birojam Floridā, kaut arī ārpus Amerikas?

K.B.: Tajā brīdī uzņēmumam "On The Map" bija liels deficīts ar mājas lapu attīstītājiem un dizaineriem, bija vajadzīgs kāds, kas vadītu šo mājas lapu izstrādi, un arī uzņēmuma paša sistēmā bija problēmas. Tas bija pārsteidzoši, ka, piesaistot Latvijas spēkus, šīs problēmas varēja atrisināt.

K.M.: Man liekas, ko šo sadarbības plānu mēs ar Kristapu jau bijām attīstījuši savās galvās, bet Riks varbūt pat vēl nenojauta, kā tas izveidosies.

Tajā laikā biju sācis attīstīt vairākus savus projektus, un sākt darbu "On The Map" arī no manas puses bija liels solis. Uzņēmumā atnācu strādāt kā mājas lapu dizainers un iesākumā pat nestāstīju, cik daudz es zinu par kodu rakstīšanu un citām programmēšanas lietām. Tomēr jau drīz sapratu, ka tas, kā notiek darbs, nav pat tuvu maniem standartiem. No tehnoloģiskās puses it īpaši varēju just, ka ļoti daudz kas uzņēmumā ir jāmaina vai arī man jāiet prom.

Kāds bija uzņēmuma "On The Map" ceļš līdz brīdim, kad pievienojāties kopā ar Rīgas komandu?

K.B.: Kompānija dibināta pirms vienpadsmit gadiem, ar domu nodrošināt interneta meklētāja optimizācijas pakalpojumus vai SEO (Search Engine Optimization). Tas nozīmē, ka uzņēmums nodrošina prioritāras klienta biznesa pozīcijas "Google" meklētājā, "Google Map" vai citā interneta vietnē, strādājot pie lokālu meklējumu rezultātiem. Kompānija fokusējās sadarbībai ar juristu birojiem. Tagad gan mūsu klientu bāze ir paplašinājusies, bet toreiz 95% klientu bija juristi.

Interneta meklētāja optimizācijas pakalpojumi cieši saistīti ar mājas lapu pakalpojumu servisu, līdz ar to uzņēmumam vajag attīstīt arī mājas lapu dizaina nodaļu. Mēs ienācām uzņēmumā, lai uzlabotu un attīstītu šo mājas lapu dizaina servisu.

Tātad abi nokļuvāt amerikāņu kompānijā, kurā vēlējāties veikt lielas tehnoloģiskas un strukturālas izmaiņas.

K.B.: Uzreiz ķērāmies "vērsim pie ragiem", lai atrisinātu problēmas, kuru bija diezgan daudz, un Riks Hoskins bija atvērts mūsu idejām. Viņš priecājās, ka uzņēmumam pievienojas gudri, motivēti cilvēki, kuriem ir problēmu risinājumi. Riks ir tehnoloģiju cilvēks, un pirmajos gados, viņš pats strādāja pie klientu uzņēmumu optimizācijas interneta meklētājos.

Pašreiz, apskatot uzņēmuma mājas lapu, redzu, ka apmēram puse darbinieku strādā Rīgas birojā. Kāds darbs tiek darīts Latvijā un kāds Amerikā?

K.B.: Viss darbs starp Maiami un Rīgas birojiem ir ļoti sinhronizēts. Latvijā tiek risinātas visas tehnoloģiskās lietas, bet Amerikā mēs fokusējamies uz komunikāciju un darbu ar klientiem.

Latvijas birojs strādā trīs virzienos. Viens no tiem nodarbojas ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir mobilās lietotnes, komplicēta līmeņa e-komercijas sistēmas, un vispār sistēmu izstrāde kā tāda. Otrs – mājas lapu izstrāde. Trešais – SEO vai mājas lapu optimizācija interneta meklētājos, un šajā grupā reizēm strādā cilvēki bez iepriekšējām tehniskām zināšanām. Mēs nodrošinām arī digitālo PR vai atpakaļsaites un atsauksmes par mūsu klientu produktiem. SEO algoritmā ir ļoti svarīgi iegūt šīs atsauksmes, jo tās nodrošina mājas lapas autoritātes vai uzticamības pacelšanu. Pašreiz ļoti intensīvi strādājam tieši pie šīs grupas attīstības.

Foto: Publicitātes foto

"On The Map" Rīgas biroja darbinieki.

Es biju domājusi, ka darbam jūsu uzņēmumā vajadzīga pamatīga izpratne par tehnoloģijām.

K.B.: Gandrīz visi, kas pie mums strādā SEO jomā, ir sākuši bez jebkādām tehniskajām zināšanām, un mēs viņiem iemācām SEO procesu. Tas nozīmē saprast, kas ir tie signāli, kas ietekmē mājas lapas pozīcijas meklētāju rezultātos. Piemēram, "Google" ir savs algoritms meklēšanā. 90% cilvēku lieto "Google", 10% lieto vēl kaut ko citu, bet Austrumeiropā vairāk izplatīts "Yandex". Mēs fokusējamies uz "Google" un klientiem tieši Amerikā. Latvijā spēcīgi attīstām šo SEO cilvēku grupu, kas analizē mājas lapas un atrod veidu, lai tās optimālāk parādītos interneta meklētājos. SEO ir komplicēts pakalpojums, kas ietver dažādus virzienus.

K.M.: Rīgas birojā ir daudz cilvēku, kas atnākuši darbā kā interni, bet pēc pāris gadiem ir izveidojušies par lieliskiem un veiksmīgiem darbiniekiem. Mūsu darbinieku kodols ir cilvēki, kas atnāca pie mums, neko daudz nezinot, bet dažu gadu laikā ir strauji attīstījušies. Tā pie mums ir izauguši pat vairāki darba grupu vadītāji. Man ir ļoti liels prieks redzēt šo izaugsmi, redzēt, kā mūsu komanda ir attīstījusies. Gandarījums par to, ka cilvēku dzīve, kas atnākuši pie mums strādāt, ir mainījusies uz labo pusi, un ne tikai gados ļoti jauniem cilvēkiem, jo ir darbinieki, kas mūsu uzņēmumā mainījuši profesiju.

Ko klients var sagaidīt un saņemt, pasūtot SEO pakalpojumu?

K.B.: Viss notiek, balstoties uz atslēgas vārdiem. Piemēram, "jurists Rīgā". Mēs identificējam atslēgas vārdus, uz kādiem balstīt mājas lapas stratēģiju, pēc tam skatāmies, kādā pozīcijā šī mājas lapa ir pašreiz "Google" meklētājā un augstākā pozīcija ir #1. Reizēm veidojam jaunas mājas lapas, optimizējam tās ar dažādiem tehniskiem elementiem, papildinām mājas lapas ar digitālo PR, ar atsaucēm, lai celtu mājas lapas autoritāti. Piemēram, arī raksts par kādu biznesu interneta medijos var kalpot kā digitālā atsauce. Ja par uzņēmumu tiek kaut kas publicēts, viņi iegūs publicitāti un arī atsauci. Cilvēki mums maksā, lai mēs viņus dabūtu pirmajās pozīcijās "Google" meklējumos. Rezultātā – ceļas mājas lapas apmeklējumu skaits un ceļas arī pārdošanas apjomi vai arī biznesa apmeklējumu apjomi.

Sākoties pandēmijai, visi esam iemācījušies iepirkties interneta veikalos, un e-komercijas nozīme mūsu dzīvē ir milzīgi pieaugusi.

K.B.: Latvijas komanda pašreiz strādā pie e-komercijas projektiem "Shopify" platformā ("Shopify" platforma dod iespēju jebkuram izveidot savu interneta veikalu).

K.M.: "Shopify" ir milzīga platforma, ko ASV un Kanādā lieto ļoti daudzi interneta veikali. Arī es to ievēroju jau sen, jo tajā izveidota lieliska vide mājas lapu veidotājiem. "Shopify" platformā ir izveidota arī "AppStore", kurā veikali var iegādāties dažādas lietotnes savām mājas lapām. Mēs izstrādājām lietotni "Accessibly", kas ir domāta cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un tā palīdz viņiem navigēt pa mājas lapu. Mūsu lietotne ļauj palielināt burtu lielumu, izslēgt no ekrāna animācijas, var nomainīt krāsas un citas lietas. Lietotne arī automātiski ģenerē aprakstus tiem attēliem, kas redzami ekrānā. Piemēram, ekrānā redzama bilde, kurā priecīgs suns ēd savu barību. Cilvēki, kas lieto "Accessibly" un audiolasītāju, var ar kursoru aiziet uz šo bildi, un programma pastāstīs, kas tajā redzams. Lietotni izveidojām pirms pusotra gada, un tā burtiski "uzsprāga" labā ziņā. "Shopify" mūs reklamēja un uzaicināja kļūt par viņu platformas oficiālajiem ekspertiem, kas savukārt dod dažādas priekšrocības. Var teikt, ka lietotne mums "pavēra durvis" sadarbībai ar "Shopify" klientiem. To turpina lietot un iegādāties daudzi "Shopify" veikali, un mums tas ir liels veiksmes stāsts.

Tagad esam sākuši pievērsties arī SMS mārketingam (mārketings, izmantojot telefona īsziņas), kas arī Amerikā ir diezgan populārs. Piemēram, mums ir lietotne, kas nodrošina īsziņu sūtīšanu e-komercijas veikalu klientiem. Mums padomā vēl daudzas lietotnes, un nākotnē noteikti turpināsim sadarboties ar "Shopify".