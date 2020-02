'Disney Plus' pirmajās nedēļās piesaistījis 26,5 miljonus abonentu

Straumēšanas serviss "Disney Plus", kurš savu darbību uzsāka 12. novembrī, pirmajās sešās pakalpojuma sniegšanas nedēļās piesaistījis 26,5 miljonus abonentu, vēsta "The Washington Post".

Šo statistiku "Disney" atklāja kā daļu no savas ceturkšņa ienākumu atskaites. Līdz 28. decembrim "Disney Plus" abonentu skaits bija 26,5 miljoni, taču pēc garajām Ziemassvētku brīvdienām to skaits pieaudzis par diviem miljoniem, šobrīd sasniedzot 28,6 miljonus, sarunā ar investoriem stāstīja Roberts Aigers, "Disney" izpilddirektors.

Uzņēmuma paspārnē vēl ir arī "Hulu" straumēšanas serviss, kuru abonējuši 30,4 miljoni, kā arī "ESPN Plus" — to lieto 6,6 miljoni. "Disney" piedāvā iegādāties komplektu, kurā iekļauti visi trīs straumēšanas servisi, pretī saņemot atlaidi piecu ASV dolāru vērtībā. Šis piedāvājums, iespējams, veicinājis arī "Hulu" un "ESPN" abonentu pieaugumu, vērtē "Vulture".

"Šis ir apstiprinājums tam, ka šo zīmolu savienošana, ir bijusi veiksmīga ideja," sacīja Aigers. "Mūsu lēmums izvēlēties kvalitāti pār kvantitāti, ir atmaksājies," uzsvēra izpilddirektors. Uzņēmuma stratēģija lielākoties balstās uz "Disney" franšīzes produktu izmantošanu.

"Disney Plus" satura straumēšanu uzsāka 12. novembrī. Neskatoties uz tehniskām ķibelēm, jau nākamajā dienā pēc tā starta "Disney" pārstāvis atklāja, ka straumēšanas serviss ieguvis 10 miljonus abonentu. Uzņēmums ir ieguldījis daudz līdzekļu "Disney Plus" mārketingā, it īpaši televīzijas reklāmās, raksta "The Washington Post".

Taču "Disney" izvairās atklāt, cik daudz cilvēku pārtrauc abonementu pēc izmēģinājuma perioda beigām, tāpēc nav skaidrs, cik daudzi paliks uzticīgi jaunajam straumēšanas servisam ilgtermiņā.

Šogad savu darbību sāks arī telekomunikāciju uzņēmuma "Comcast" straumēšanas serviss "Peacock", kā arī "WarnerMedia" piedāvātais "HBO Max".

Par spīti augošajam konkurentu skaitam, Aigers ir pārliecināts par "Disney Plus" nākotni. Viņš pauda viedokli, ka sāncensība ir liela, taču nav neviena konkurenta, kas līdzinātos "Disney Plus", atkal norādot uz lielo skaitu "Disney" franšīzes produktu straumēšanas servisā.

Neskatoties uz to, Aigers investoriem minēja, ka paliek pie iepriekš teiktā, ka "Disney Plus" neienesīs peļņu līdz 2024. gadam. "Mums ir tāls ceļš ejams," viņš sacīja.

"Disney" lielākais konkurents šobrīd ir "Netflix", kuru abonē vairāk nekā 170 miljoni cilvēku visā pasaulē, ziņo "The Washington Post". Šī gada martā "Disney Plus" plāno uzsākt savu darbību arī Rietumeiropā, tuvojoties "Netflix" piemēram. Lai gan sākotnēji "Disney" pārstāvji prognozēja, ka straumēšanas serviss Austrumeiropā būs pieejams 2021. gadā, par ko rakstīja arī "Delfi", pakalpojums gaidāms jau ātrāk — šī gada oktobrī.

Lielus zaudējumus uzņēmums piedzīvojis koronavīrusa izplatības dēļ, kā rezultātā aizvērti izklaides parki Šanhajā un Honkongā. Parka slēgšana Honkongā "Disney" varētu izmaksāt ap 40 miljoniem ASV dolāru, atklāja "Disney" finanšu direktore Kristīne Makartija.

Uzņēmuma ceturkšņa ienākumi pārspēja analītiķu prognozes. Gaidīto 20,79 miljardu vietā "Disney" spēja uzrādīt 20,86 miljardus ASV dolāru. Uzņēmums lielākos ienākumus guva no kino filmām, tostarp, "Ledus sirds II" un "Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana".

Investoru sanāksmē aprīlī "Disney" pārstāvji uzstādīja mērķi sasniegt 60 līdz 90 miljonus abonentu līdz 2024. gadam, raksta "Business Insider".