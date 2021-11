'East Capital Real Estate Fund IV' iegādājas jaunuzceltu biroju ēku Viļņā

Fonds "East Capital Real Estate Fund IV" parakstījis līgumu par jaunizbūvētā piecstāvu biznesa centra "Naujasis Skansenas Ž" iegādi, ko plānots pilnībā pabeigt līdz šī gada beigām, informē uzņēmums.

Iznomājamā biznesa centra platība ir 7550 m2, un tas atrodas Viļņas centrālajā biznesa rajonā (CBD) - "New Skansenas" kvartālā, kas strauji aug un attīstās. 70% no īpašuma jau ir iznomāti. Par projekta pirmo un lielāko nomnieku kļuva ASV programmēšanas pakalpojumu uzņēmums "DevBridge", kas ir viens no desmit lielākajiem IT un tehnoloģiju nozares uzņēmumiem Lietuvā. Biznesa centra pirmā stāva komerctelpās atradīsies arī restorāns "iLunch" un interjera dekoru veikals "Shishi".

""Naujasis Skansenas Ž" biznesa centrs ir papildinājums augošajam "East Capital Real Estate Fund IV" nekustamā īpašuma portfelim," teic "East Capital Real Estate" izpilddirektors Madis Raidma.

"Pandēmija nemazināja vajadzību pēc kvalitatīvām biroja telpām pievilcīgos pilsētu rajonos, bet drīzāk mudināja nomniekus pievērst vēl lielāku uzmanību darba vides drošībai, ērtībām un telpu pielāgojamībai dažādiem darba modeļiem. Biznesa centrs Žalgirio ielā tika veidots, ņemot vērā visus šos kritērijus, tāpēc tas drīz vien ieinteresēja gan nomniekus, gan investorus. Objekts ir izstrādāts ar mērķi radīt vērtību un piesaistīt nomniekus," teic "YIT Lietuva" vadītājs Ķestutis Vanags (Kęstutis Vanags).

Biznesa centrs ar A+ energoefektivitāti, kura būvniecība tuvojas noslēgumam, ir veidots saskaņā ar BREEAM ilgtspējas sertifikācijas prasībām. Tajā ir mūsdienīgi inženiertehniskie risinājumi ēku efektivitātes un komforta nodrošināšanai, piemēram, augstas efektivitātes ventilācija ar mitrināšanu un klimata kontroles sistēma. Biznesa centra telpas atbilst arī augstiem akustiskā komforta parametriem.

No pircēja puses darījumu konsultējuši "Walless" un "Projector".

"East Capital Real Estate IV" investīcijas uzsāka 2020. gada aprīlī, un tas ir "East Capital Real Estate" ceturtais fonds, kas koncentrējas uz īpašumiem Baltijā un Centrāleiropā. Fonda mērķis ir ieguldījumi augstas kvalitātes komerciālos īpašumos, galvenokārt biroju un loģistikas segmentos. Fonds šobrīd pārvalda 90 miljonus eiro un plāno ieguldīt vismaz 400 miljonus eiro, orientējoties tikai uz institucionālajiem investoriem. "East Capital Real Estate" komanda darbojas Stokholmā, Tallinā, Rīgā un Viļņā.