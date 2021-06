'East Capital Real Estate' iegādājas loģistikas kompleksu 'Via 3L' Igaunijā

"East Capital Real Estate" iegādājas 33 000 m2 plašu loģistikas kompleksu "Via 3L" Igaunijā. Pārdevējs ir "Loginvest" - daļa no "Jungent Group" un "Via 3L" loģistikas pakalpojumiem.

"Via 3L" ir moderns loģistikas parks ar lielisku atrašanās vietu pie Tallinas apvedceļa, kas nodrošina ļoti ērtu piekļuvi no galvenajām automaģistrālēm, ostām un lidostas. Tallinas centrs atrodas 15 minūšu sasniedzamībā, savukārt lidosta - vien piecu minūšu attālumā no īpašuma. Loģistikas parks, kura kopējā iznomājamā platība sasniedz aptuveni 33 000 kvadrātmetrus, tika uzbūvēts divos posmos, un pēdējā daļa tika pabeigta 2014.gadā. Šis ir pārdošanas un nomas darījums, kas paredz, ka līdzšinējais īpašnieks "Loginvest" paliks par ilgtermiņa nomnieku.

Šis ir trešais ieguldījums East Capital Real Estate IV, kas koncentrējas uz mūsdienīgiem biznesa un loģistikas īpašumiem Baltijā un Centrāleiropā. Iepriekšējie fonda ieguldījumi ir Zviedrijas SEB grupas galvenā mītne Igaunijā un Jankiskiu Logistics Park Lietuvā. East Capital Real Estate IV kopējā investīciju jauda ir 400 miljoni eiro.

"Mēs esam priecīgi pārņemt šo ļoti labi izvietoto moderno īpašumu un dibināt ilgtermiņa attiecības ar Via 3L, kas ir viens no vadošajiem loģistikas un saistīto pakalpojumu uzņēmumiem reģionā. Šī iegāde izcili papildina mūsu portfeli un stiprina mūsu pozīcijas kā lielākā moderno loģistikas telpu īpašnieka ar 240 000 m² iznomājamām platībām visās trīs Baltijas valstīs," uzsver "East Capital Real Estate" izpilddirektors Madis Raidma.

Darījums stāsies spēkā pēc Konkurences iestādes atļaujas saņemšanās. Darījumu finansē SEB, un procesu konsultēja "Ellex Raidla" no pircēja puses, un "Walless" un "Redgate Capital" sadarbībā ar "Newsec Baltics" pārdevēja pusē.