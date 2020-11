Eiro atguvis pasaules izmantotākās valūtas statusu

Oktobrī eiro bijusi visvairāk izmantotā valūta globālajiem maksājumiem, tā apsteigusi ASV dolāru pirmo reizi kopš 2013. gada februāra, vēsta "Bloomberg".

Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikācijas biedrības (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) dati liecina, ka Eiropas Savienības vienotai valūtai un ASV dolāram seko Lielbritānijas mārciņa un Japānas jēna. Kanādas dolārs un Ķīnas juaņa ieņem piekto vietu. Biedrība apstrādā pārrobežu maksājumu ziņojumus vairāk nekā 11 000 finanšu iestādēm 200 valstīs.

Pagājušajā mēnesī 37,82% no SWIFT naudas pārskaitījumiem tika veikti eiro, kas ir lielākā daļa kopš 2013. gada februāra. Salīdzinot ar pagājušā gada beigām, tas ir pieaugums par vairāk nekā sešiem procentpunktiem. ASV dolāra izmantošana samazinājās par 4,6 procentpunktiem no pagājušā gada decembra līdz 37,64% pagājušajā mēnesī. Jāatgādina, ka 2015. gada aprīlī dolārs bija sasniedzis 45,3% maksimumu. Lielbritānijas, Japānas un Kanādas valūtas kopā oktobrī glabājušas 12,25% darījumu daļu. Juaņas īpatsvars samazinājās līdz 1,66% no darījumiem. 2010. gada oktobrī Ķīnas valūta tika ierindota 35. vietā, pēc SWIFT datiem, bet 2014. gadā tā ierindojās pasaules top 6, un kopš tā laika Ķīnas juaņas vidējais rādītājs pasaulē ir nedaudz mazāks par 2%.

Izmaiņas globālajā tirdzniecībā, pandēmijas izraisīta ekonomiku lejupslīde un politiskā disharmonija atjaunojusi spiedienu, samazinot starptautisko maksājumu daļu dolāros. ASV valūtas vērtība ir vājinājusies vairāk nekā par 11% no tās martā sasniegtā maksimuma, pamatojoties uz "Bloomberg" indeksu. Daudzi eksperti prognozē, ka ASV dolāra vērtība turpinās samazināties.

ASV dolārs joprojām ir lielākā investīciju valūta, un aptuveni puse no visiem pārrobežu aizdevumiem un starptautiskajiem parāda vērtspapīriem ir izteikti dolāros, teikts Starptautisko norēķinu bankas jūlija ziņojumā. Aptuveni 85% no visiem valūtu maiņas darījumiem notiek attiecībā pret dolāru, un aptuveni puse starptautiskās tirdzniecības rēķinu tiek izrakstīti ASV valūtā.