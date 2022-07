Eiropā akciju cenas sarūk, bet ASV – pieaug

Eiropas akciju biržās trešdien cenas lielākoties samazinājās, savukārt ASV biržās bija vērojams cenu kāpums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Analītīķi norāda, ka investorus Eiropā māc bažas, ka problēmas ar dabasgāzes piegādēm no Krievijas varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku. Noskaņojumu neuzlaboja trešdien publiskotais Eiropas Komisijas ierosinājums visām Eiropas Savienības dalībvalstīm noteikt obligātus gāzes taupīšanas mērķus, ja piegādes nokristos līdz krīzes līmenim.

Tikmēr aiz okeāna investoru vidū turpināja valdīt optimisms, ko izraisījuši uzņēmumu labie peļņas rādītāji.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,2% līdz 31 874,84 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 3959,9 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 11 897,65 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien saruka par 0,4% līdz 7267,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 13 281,98 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 6,84,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien saruka par 1,5% līdz 102,61 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 0,6% līdz 106,69 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien samazinājās no 1,0226 līdz 1,0175 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2002 līdz 1,1975 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 138,21 līdz 138,26 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 85,19 līdz 84,96 pensiem par eiro.