Eiropā enerģētikas krīze saasinās; cenas sasniedz jaunus rekordus

Energoresursu cenas Eiropā ceturtdien pieauga līdz rekordaugstam līmenim, jo karstuma vilnis rada enerģijas piegāžu traucējumus, turklāt Francijā plosās meža ugunsgrēki, raksta "Bloomberg".

Cenu kāpumu veicina saspringtā situācija spēkstaciju darbināšanai nepieciešamās dabasgāzes tirgū, jo Krievija samazina piegādes, bet Eiropas valstis cenšas papildināt krājumus ziemai. Papildu spiedienu radījusi kodolstaciju jaudas samazināšanās, kā arī mazāki vēja un hidroenerģijas ražošanas apjomi.

"Ja Krievija pārtrauks gāzes piegādes, un visam pieprasījumam apjomi nepietiks, tad tiks veikta normēšana," intervijā "Bloomberg Television" sacīja Eiropas Energoregulatoru padomes prezidente Annegrēta Grēbele. "No iztrūkuma var izvairīties, taču tas, protams, prasa lielu sagatavošanās darbu, ko mēs pašlaik veicam."

Vācijas etalona enerģijas cena nākamajam gadam pieauga par 6,6% līdz rekordaugstiem 455 eiro par MWh. Francijas nākotnes līguma cena palielinājās par 7,8% līdz 622 eiro par MWh.

Karstuma viļņi šovasar ir pastiprinājuši pieprasījumu, vienlaikus dodot savu artavu piegādes traucējumos. Tie radušies saistībā ar ūdenstilpņu izsīkšanu, ko izmanto hidroenerģijas ražošanai, atomelektrostaciju dzesēšanai un enerģētikas resursu pārvadāšanai pa ūdensceļiem.

Francija šobrīd ir īpaši sliktā situācijā, jo vairāk nekā puse no tās kodolstacijām apkopju dēļ nestrādā. Normālā situācijā valsts eksportētu energoresursus, taču šogad tā ir kļuvusi par neto importētāju, liekot kaimiņvalstīm tērēt vairāk gāzes. Vienlaikus problēmas rada ugunsgrēku izplatība, kuru dēļ prezidents Emanuels Makrons pat ir lūdzis palīdzību no citām Eiropas valstīm, lai to glābēji pievienotos 10 000 Francijas ugunsdzēsējiem cīņā ar liesmām.

''Rekordzemā kodolenerģijas jauda un zemās hidroenerģijas rezerves visā Eiropā rada deficītu, ko var nodrošināt tikai ar tādiem resursiem kā oglēm un gāzi," skaidro "Bloomberg Intelligence analītiķis Patrīsio Alvaress. "Tas palielina gāzes pieprasījuma noturību laikā, kad piegādes no Krievijas samazinās."

Saspringtā situācija likusi arī Lielbritānijai ceturtdienas vakarā brīdināt par šauru atšķirību starp piedāvājumu un pieprasījumu. Kaut gan valsts operators "National Grid ESO" ir paziņojis, ka ražošanas apjomi būs pietiekami, tā ir vēl viena zīme par sarežģījumiem Eiropas elektroenerģijas sistēmā šajā gadā.