Eiropā ir gāze, bet izmantot to nevar

Enerģijas un gāzes cenām pieaugot, Eiropā atkal uzliesmo asas debates par dabasgāzes ieguves avotiem un eksportu. Eiropas valstīs ir savi gāzes resursi, taču to ieguve pēdējos gados vairāku nozīmīgu iemeslu dēļ būtiski samazināta vai apturēta vispār. Patlaban augošo cenu rezultātā vairāku valstu valdības saskaras ar pastiprinātu spiedienu, neraugoties uz pastāvošajiem riskiem, atjaunot ieguves apjomus, kaut nedaudz aizstājot to gāzi, kas nāk no citiem reģioniem.

ES līdz gada beigām ir iecerējusi aizstāt divas trešdaļas gāzes importa, taču analītiķi brīdina, ka pat optimistiskākā scenārija īstenošanās gadījumā mērķi visdrīzāk neizdosies sasniegt.

"Delfi Bizness" skaidro, kurās Eiropas valstīs ir savas dabasgāzes ieguves vietas un kāpēc tajās tiek samazināti ieguves apjomi.