Eiropā un ASV akciju cenas kāpj

Eiropas un ASV akciju biržās pirmdien cenas lielākoties pieauga.

ASV akciju cenu kāpumu veicināja obligāciju likmju samazināšanās, norāda analītiķi.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien palielinājās par 0,6% līdz 33 944,40 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,2% līdz 4409,53 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 0,2% līdz 13 685,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien palielinājās par 0,2% līdz 7273,79 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,5% līdz 15 673,16 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,5% līdz 7143,69 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien samazinājās par 1,2% līdz 72,79 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1% līdz 77,69 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 9,7% līdz 30,23 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien palielinājās no 1,0967 līdz 1,1006 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2839 līdz 1,2859 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 142,21 līdz 141,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,42 līdz 85,53 pensiem par eiro.