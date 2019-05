Eiropas biržu indeksi pieaug pēc Eiroparlamenta vēlēšanām

Eiropas biržu indeksi pirmdien pieauga pēc Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, kurās vairākumu saglabāja proeiropeiskie spēki, un investoru pārliecību veicināja arī iespējama liela apvienošanās autobūves nozarē.

ASV un Lielbritānijas akciju tirgi bija slēgti sakarā ar brīvdienu šajās valstīs. Tirdzniecību kontinentālās Eiropas akciju tirgos labvēlīgi ietekmēja EP vēlēšanu rezultāti, kā arī ASV prezidenta Donalda Trampa optimistisks paziņojums par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām.

Lai gan labēji centriskās un kreisi centriskās partijas zaudēja tradicionālo vairākumu EP, tomēr tika novērsta labējo populistu uzvara.

"Nav dramatiska sajukuma," konstatēja "Berenberg" ekonomists Holgers Šmīdings piezīmē klientiem.

"Tā kā četru galveno proeiropeisko tradicionālo partiju mandātu īpatsvars samazinājās tikai no 70% līdz 67% no visiem mandātiem, Eiropas Parlaments var turpināt rāmi strādāt," sacīja Šmīdings.

EP vēlēšanās Francijā uzvarēja Marinas Lepēnas galēji labējā "Ncionālā apvienība” (RN), bet proeiropeiskā prezidenta Emanuela Makrona alianse tikai nedaudz atpalika no tās.

"Katastrofa, kuru daži cilvēki prognozēja Makronam, nav notikusi un RN ir guvusi nozīmīgu, bet ne iespaidīgu rezultātu," sacīja politiskā institūta CEVIPOF analītiķis Zaki Laīdi.

Parīzes un Milānas biržās ievērojami pieauga autobūvnieku "Fiat" un "Renault" akciju cenas pēc Itālijas un ASV autobūves kompānijas "Fiat Chrysler Automobiles" (FCA) pirmdien izteiktā ierosinājuma apvienoties ar Francijas autoražotāju "Renault", kas abiem uzņēmumiem varētu ietaupīt vairākus miljardus dolāru.

Apvienotā uzņēmuma akcijas tiktu kotētas Parīzes, Ņujorkas un Milānas fondu biržās, un tas kļūtu par pasaulē trešo lielāko autoražotāju.

Milānas biržas indekss tomēr nedaudz kritās – galvenokārt sakarā ar bažām, ka Itālijas valdība savas budžeta un nodokļu politikas dēļ var atkal nonākt konfliktā ar ES.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,19 dolāriem līdz 58,82 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,78 dolāriem līdz 68,25 dolāriem par barelu.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena – kritušo karavīru Piemiņas diena.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien nemainījās, jo Lielbritānijā bija brīvdiena, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 12 071,18 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 5336,19 punktiem. Milānas biržas indekss FTSE MIB kritās par 0,1% līdz 20 363,13 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1205 līdz 1,1191 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2710 līdz 1,2674 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,29 līdz 109,53 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,16 līdz 88,31 pensam par eiro.