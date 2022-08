Eiropas un ASV akciju biržās neliels kāpums

Eiropas un ASV akciju biržās trešdien cenas lielākoties nedaudz pieauga.

Analītiķi norāda, ka lielāku kāpumu kavē investoru bažas par eirozonas ekonomikas perspektīvām, kara Ukrainā dēļ pieaugot enerģijas cenām.

Savukārt aiz okeāna valda satraukums, ka ASV Federālā rezervju sistēma varētu turpināt agresīvi palielināt bāzes procentlikmi, cīnoties pret augsto inflāciju, bet tādēļ Savienoto Valstu ekonomika varētu nokļūt recesijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average " trešdien pieauga par 0,2% līdz 32 969,3 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4140,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 12 431,53 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien saruka par 0,2% līdz 7471,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,2% līdz 13 220,06 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 6386,76 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kāpa par 1,2% līdz 94,89 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 1% līdz 101,22 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien samazinājās no 0,9973 līdz 0,9967 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1835 līdz 1,1797 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,77 līdz 137,06 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,25 līdz 84,49 pensiem par eiro.