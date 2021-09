Eiropas un ASV biržās akciju cenas lielākoties sarūk

Eiropas un ASV biržās akciju cenas piektdien lielākoties samazinājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Analītiķi norāda, ka investorus padarījuši pesimistiskus publiskotie statistikas dati, kas liecina, ka augustā ASV no jauna radīti vien 235 000 darbavietu, salīdzinot ar 1,053 miljoniem darbavietu jūlijā. Analītiķi bija prognozējuši, ka valsts ekonomikā augustā tiks radīti 750 000 darbavietu.

Savukārt indekss "Nasdaq Composite", kurā iekļautas tehnoloģiu kompāniju aakcijas, sasniedza jaunu rekordu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien saruka par 0,2% līdz 35 369,09 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 4535,43 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 15 363,52 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,4% līdz 7138,35 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,4% līdz 15 781,20 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 1,1% līdz 15 781,20 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 1% līdz 69,29 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,6% līdz 72,61 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1875 līdz 1,1879 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3833 līdz 1,3862 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 109,94 līdz 109,73 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 85,85 līdz 85,67 pensiem par eiro.