EK emitēs sociālās obligācijas līdz 100 miljardiem eiro

Eiropas Komisija trešdien, 7. oktobrī, paziņojusi, ka ES SURE instrumenta ietvaros gaidāmās obligācijas līdz 100 miljardu eiro apmēram tā emitēs kā sociālās obligācijas. Pirmais darījums notiks oktobra otrajā pusē.

Šis paziņojums tika pieņemts pēc tam, kad Padome apstiprināja finansiālu atbalstu, ko SURE instrumenta ietvaros saņems 16 dalībvalstis, lai palīdzētu aizsargāt darbvietas un strādājošos. Piesaistītie līdzekļi aizdevumu veidā tiks pārskaitīti saņēmējām dalībvalstīm, lai palīdzētu tām segt izmaksas, kas tieši saistītas ar tādu valsts mēroga saīsināta darbalaika shēmu un līdzīgu pasākumu finansēšanu, kuri tika ieviesti, reaģējot uz pandēmiju.

EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena norāda, ka summa līdz pat 100 miljardiem eiro palīdzēs cilvēkiem dalībvalstīs saglabāt darbu. "Lēmums emitēt ES SURE obligācijas kā sociālās obligācijas pilnībā mainīs situāciju globālajā sociālo obligāciju tirgū. Vienlaikus tas skaidri apliecina ES ilgtermiņa apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu," norāda par budžetu un administrāciju atbildīgais EK loceklis Johanness Hāns.

Ar SURE obligāciju emisijas palīdzību piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti skaidri apzinātam mērķim, proti, tam, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas sociālo ietekmi un tās sekas visā Eiropas Savienībā. Lai garantētu, ka līdzekļi tiks izmantoti sociāliem mērķiem, sociālo obligāciju satvarā – kura pamatā ir SURE regula – ir paredzēts, ka dalībvalstīm jāziņo par to, kā aizņemtie līdzekļi ir tikuši izlietoti. Saskaņā ar šo satvaru dalībvalstīm arī jāziņo par ES SURE obligāciju sociālo ietekmi. Pamatojoties uz šajos ziņojumos izklāstīto informāciju, EK varēs apliecināt ieguldītājiem, ka ES SURE obligācijas ir izmantotas, lai finansētu programmas, kurām ir pozitīva sociālā ietekme.

Sagatavojot un iesniedzot sociālo obligāciju satvaru, EK cenšas piesaistīt ieguldītājus, kuri vēlas ieguldīt savus līdzekļus vides, sociālajā un uzņēmumu pārvaldības (VSP) jomā. Komisijas sociālo obligāciju satvars ir izstrādāts, ievērojot Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) publicētos principus sociālo obligāciju jomā. Minēto satvaru ir neatkarīgi izvērtējis ārējais vērtētājs – uzņēmums "Sustainalytics".

Līdz šim paredzēts, ka SURE instrumenta ietvaros 16 dalībvalstis saņems finansiālu atbalstu, lai palīdzētu aizsargāt darbvietas un strādājošos. Finansiālais atbalsts tiks sniegts aizdevumu veidā, kurus ES uz izdevīgiem nosacījumiem piešķirs dalībvalstīm. Komisija trešdien ir iesniegusi Padomei priekšlikumu lēmumam, ar kuru SURE instrumenta ietvaros Ungārijai piešķir finansiālu atbalstu 504 miljonu eiro apmērā. Ieskaitot Ungāriju, EK tagad ir ierosinājusi SURE ietvaros piešķirt 17 dalībvalstīm finansiālu atbalstu kopsummā 87,8 miljardu eiro apmērā.

Šie aizdevumi palīdzēs dalībvalstīm segt izmaksas, kas tieši saistītas ar valsts mēroga saīsināta darbalaika shēmu finansēšanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, kurus tās ieviesušas, reaģējot uz pandēmiju (jo īpaši attiecībā uz pašnodarbinātām personām). Ar SURE palīdzību varētu finansēt arī dažus ar veselību saistītus pasākumus (it īpaši darba vietā), kas tiek izmantoti, lai gādātu par drošu atgriešanos pie normālas saimnieciskās darbības.

Dalībvalstis joprojām var iesniegt oficiālus pieprasījumus atbalsta saņemšanai SURE instrumenta ietvaros, kura kopējā aizdevumspēja ir līdz 100 miljardiem eiro, kas paredzēti, lai palīdzētu aizsargāt pandēmijas skartās darbvietas un darba ņēmējus.