EK iegādājas papildu 80 miljonus 'Moderna' Covid-19 vakcīnu

Eiropas Komisija izmantojusi līgumā paredzēto iespēju no ASV biotehnoloģiju uzņēmuma "Moderna" pasūtīt papildu 80 miljonus devu tā izstrādātā Covid-19 vakcīnas kandidāta (mRNS-1273) devu, informē "Moderna".

Kopējais ES mRNS-1273 pasūtījums no "Moderna" tādējādi sasniedzis 160 miljonus devu. "Moderna" izpilddirektors Stefans Bancels (Stéphane Bancel) norāda, ka šobrīd tiek gaidīta EMA un citu regulatoru pozitīvs atzinums un ir pārorientēta uzņēmuma galvenā uzmanība uz vakcīnas kandidāta piegāžu sagatavošanu.

"Moderna" ir papildinājusi mRNS-1273 izplatīšanas rokasgrāmatu, lai tajā iekļautu vadlīnijas, kas paredz vietējo transportēšanu kontrolētos apstākļos šķidrā stāvoklī 2-8 grādu temperatūrā pēc Celsija. Šis ir būtisks jaunums, kas mazina loģistikas slogu un atvieglo vakcīnas transportēšanu uz attālākām vietām. Kā ziņots iepriekš, mRNS-1273 saglabā stabilitāti 30 dienas standarta ledusskapja temperatūrā no 2 °C līdz 8 °C. Šī informācija tika publiskota ceturtdienas VRBPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) sanāksmē Amerikas Savienotajās Valstīs, pēc kuras ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (Food and Drug Administration / FDA) Padomdevēju komiteja nobalsoja par "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 ārkārtas izmantošanu Amerikas Savienotajās Valstīs.