EK pieņēmusi kapitāla tirgu atveseļošanas paketi

Eiropas Komisija (EK) piektdien, 24. jūlijā, pieņēma kapitāla tirgu atveseļošanas paketi, kas ir daļa no komisijas vispārējās stratēģijas atlabšanai pēc koronavīrusa krīzes, informē EK.

Komisija 28. aprīlī jau bija ierosinājusi Banku nozares paketi, lai atvieglotu banku aizdevumus mājsaimniecībām un uzņēmumiem visā ES. Piektdienas pasākumu mērķis ir palīdzēt kapitāla tirgiem sniegt atbalstu Eiropas uzņēmumiem, lai tie atgūtos no krīzes. EK norāda, ka paketē ir ierosinātas izmaiņas kapitāla tirgus noteikumos, kas veicinās lielākus ieguldījumus ekonomikā, ļaus ātri rekapitalizēt uzņēmumus un palielinās banku spēju finansēt atveseļošanos.

"Mēs turpinām centienus palīdzēt ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem koronavīrusa krīzes un tai sekojošās atveseļošanās laikā. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir palīdzēt uzņēmumiem piesaistīt kapitālu publiskajos tirgos. Šodien pieņemtie mērķtiecīgie grozījumi ļaus mūsu uzņēmumiem vieglāk saņemt tiem nepieciešamo finansējumu un ieguldīt mūsu ekonomikā. Kapitāla tirgi ir vitāli svarīgi atlabšanai, jo ar publisko finansējumu vien nepietiks, lai atveseļotu mūsu ekonomiku. Septembrī mēs nāksim klajā ar plašāku kapitāla tirgu savienības rīcības plānu," teic Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis.

Paketē ir ietverti pielāgojumi Prospektu regulā, FITD II un vērtspapīrošanas noteikumos. Visi grozījumi ir kapitāla tirgu savienības projekta pamatā, kura mērķis ir labāk integrēt valstu kapitāla tirgus un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi ieguldījumiem un finansējuma iespējām visā Eiropas Savienībā.

Prospekts ir dokuments, kas uzņēmumiem jāatklāj saviem ieguldītājiem, kad tie emitē akcijas un obligācijas. Komisija piektdien ierosināja izveidot "ES atveseļošanas prospektu" – saīsinātās formas prospektu – uzņēmumiem, kas ir darbojušies publiskajā tirgū. EK uzskata, ka šis pagaidu prospekts būtu viegli sagatavojams uzņēmumiem, viegli izlasāms ieguldītājiem un viegli pārbaudāms valstu kompetentajām iestādēm. Tas samazinātu prospektu garumu no simtiem lappušu līdz tikai 30 lapām. Tas palīdzēs uzņēmumiem piesaistīt kapitālu, piemēram, akcijas, nevis palielināt parādus. Otrais mērķtiecīgu grozījumu kopums Prospektu regulā ir vērsts uz to, lai bankām, kurām ir būtiska nozīme reālās ekonomikas atveseļošanas finansēšanā, atvieglotu līdzekļu piesaisti.

Tāpat EK piektdien ierosināja veikt dažus grozījumus FITD II prasībās, lai samazinātu administratīvo slogu, ar ko saskārušies pieredzējuši ieguldītāji attiecībās starp uzņēmumiem. Mazāk pieredzējuši ieguldītāji (piemēram, mājsaimniecības, kas iegulda savus uzkrājumus pensijai) paliks tikpat aizsargāti kā iepriekš. Šie grozījumi attiecas uz vairākām prasībām, kas jau tika noteiktas (FITD/FITR sabiedriskās apspriešanas laikā) kā pārāk apgrūtinošas vai Eiropas tirgu attīstību kavējošas. Pašreizējās krīzes dēļ vēl svarīgāk ir atvieglot nevajadzīgu slogu un nodrošināt iespējas topošajiem tirgiem. Tāpēc EK ierosināja pārstrādāt prasības, lai garantētu klientiem augstu pārredzamības līmeni, vienlaikus arī nodrošinot visaugstākos aizsardzības standartus un pieņemamas atbilstības nodrošināšanas izmaksas Eiropas uzņēmumiem. Vienlaikus EK piektdien sāka sabiedrisko apspriešanu par grozījumiem FITD II deleģētajā direktīvā, lai paplašinātu pētniecības tvēruma režīmu attiecībā uz maziem un vidējas kapitalizācijas emitentiem un obligācijām. Jo īpaši MVU ir vajadzīgs labs ieguldījumu izpētes līmenis, lai tie būtu pietiekami pamanāmi jaunu ieguldītāju piesaistīšanai. Piektdien arī tika ierosināts grozīt FITD noteikumus, kas ietekmē enerģētikas atvasināto instrumentu tirgus. Tas ir paredzēts, lai palīdzētu attīstīt eiro denominētus enerģijas tirgus, kas ir svarīgi eiro starptautiskajai lomai, kā arī ļautu Eiropas uzņēmumiem segt savus riskus, vienlaikus saglabājot preču tirgu integritāti, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniecības produktiem.

Komisija piektdien ierosināja pasākumu kopumu, ar ko groza Vērtspapīrošanas regulu un Kapitāla prasību regulu. Vērtspapīrošana ir instruments, ar kura palīdzību bankas var apvienot aizdevumus, pārvērst tos vērtspapīros un pārdot tos kapitāla tirgos. Šo izmaiņu mērķis ir atvieglot vērtspapīrošanas izmantošanu Eiropas atveseļošanā, dodot iespēju bankām paplašināt savus aizdevumus un atbrīvot savas bilances no ienākumus nenesošiem riska darījumiem. EK Norāda, ka ir lietderīgi ļaut bankām pārnest daļu no MVU (mazu un vidēju uzņēmumu) aizdevumu riska uz tirgiem, lai tās varētu turpināt izsniegt aizdevumus MVU. Jo īpaši EK ierosina izveidot īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu bilances vērtspapīrošanu, kas gūtu labumu no prudenciālas pieejas, kura atspoguļotu šo instrumentu faktisko risku. Turklāt EK ierosina novērst esošos regulatīvos šķēršļus ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanai. Tas var palīdzēt bankām atbrīvoties no ienākumus nenesošiem riska darījumiem, kuru palielināšanās ir sagaidāma koronavīrusa krīzes dēļ. EK norāda, ka piektdienas pārmaiņu pamatā ir plašs darbs un analīze, ko Eiropas Banku iestāde veica 2019. un 2020. gadā.