EK rosina piešķirt sešām dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, kopumā papildu 3,7 miljardus eiro

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Padomei piešķirt sešām dalībvalstīm papildu finansiālu palīdzību 3,7 miljardu eiro apmērā saskaņā ar SURE – instrumentu 100 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Priekšlikumi iesniegti, ņemot vērā Beļģijas, Kipras, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas un Maltas iesniegtos oficiālos pieprasījumus pēc papildu finansiālās palīdzības SURE ietvaros papildus tam atbalstam, ko Padome jau ir apstiprinājusi.

Izvērtējusi sešu dalībvalstu iesniegtos pieprasījumus, Komisija ierosina Padomei apstiprināt turpmāk norādīto papildu finansiālo palīdzību. Tādējādi saskaņā ar SURE Komisijas ierosinātā finansiālā palīdzība 19 dalībvalstīm veidos 94,3 miljardus eiro.

"Šī papildu finansiālā palīdzība palīdzēs ES valstīm aizsargāt savus iedzīvotājus un darbaspēku pandēmijas nerimstošā spiediena apstākļos. Eiropa turpinās atbalstīt savus darba ņēmējus, – jo viņi izjūt milzu nedrošību, – lai tādējādi ar šā atbalsta palīdzību mēs kopā varētu pārvarēt šo krīzi un atdzīvināt mūsu ekonomiku. Tā ir ES solidaritāte realitātē: gādāt, lai neviens netiktu atstāts novārtā," teic Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis.

Šis papildu atbalsts palīdzēs sešām dalībvalstīm risināt krīzes smagās sociālekonomiskās sekas, ņemot vērā infekciju atkārtošanos un ierobežošanas pasākumus, kas ieviesti, reaģējot uz to. Veselības un ekonomiskās situācijas attīstības rezultātā vēl vairāk palielinājās publiskie izdevumi saistībā ar pasākumiem, kas paredzēti darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai. Šie papildu pasākumi un pašreizējo pasākumu paplašināšana atbilst prasībām, kas ļauj pretendēt uz atbalstu saskaņā ar SURE.

Pēc otrdien ierosinātajiem papildu piešķīrumiem SURE joprojām var piedāvāt finansiālo palīdzību 5,7 miljardu eiro apmērā, un dalībvalstis joprojām var iesniegt atbalsta pieprasījumus. Komisija ir gatava izvērtēt turpmākus dalībvalstu pieprasījumus par papildu finansējumu pašreizējiem vai jauniem pasākumiem, kurus ievieš, reaģējot uz Covid-19 infekciju skaita pieaugumu un jauniem ierobežojumiem.



Valsts Papildu atbalsts Kopējais atbalsts Beļģija 394 miljoni EUR 8,2 miljardi EUR Kipra 125 miljoni EUR 604 miljoni EUR Grieķija 2,5 miljardi EUR 5,2 miljardi EUR Latvija 113 miljoni EUR 305 miljoni EUR Lietuva 355 miljoni EUR 957 miljoni EUR Malta 177 miljoni EUR 421 miljons EUR

SURE instruments ir svarīgs elements Komisijas visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un koronavīrusa pandēmijas radītā sociālā un ekonomiskā kaitējuma mazināšanai. Komisijas pirmajā pusgada ziņojumā par SURE, kas publicēts pagājušajā nedēļā, konstatēts, ka instruments savas darbības pirmajos sešos mēnešos ir sasniedzis savu mērķi. Tas ir atbalstījis 25–30 miljonus darba ņēmēju un 1,5 līdz 2,5 miljonus uzņēmumu, savukārt valdības līdz 2021. gada 2. februārim saistībā ar pirmajām četrām SURE finansējuma izmaksām ietaupīja procentu maksājumos aptuveni 5,8 miljardus eiro.