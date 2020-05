Elektroenerģijas cenas galvenokārt noteiks divi faktori: laikapstākļi un Covid-19 attīstība, vērtē 'AJ Power'

2019. gada beigās un 2020. gada sākumā "NordPool" elektroenerģijas biržas cena Latvijas zonai piedzīvojusi pakāpenisku, taču ievērojamu samazinājumu. Šīs cenas ir zemas ne tikai salīdzinot ar pēdējiem gadiem, bet arī ar periodu, kad Latvijas elektroenerģijas tirgus tika liberalizēts. Enerģētikas uzņēmumu grupas "AJ Power" ekspertu komanda skaidro, kādu faktoru ietekmē "NordPool" elektroenerģijas biržas cena piedzīvojusi ievērojamu samazinājumu un kāda loma tajā ir Covid-19 saistītajiem ekonomiskajiem ierobežojumiem.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Zemo cenu līmenis ir skaidrojams ar virkni cenu ietekmējošu faktoru. Elektroenerģijas cenas kritumu sekmējuši arī labvēlīgi laikapstākļi – siltā ziema, vējains laiks, kā arī nokrišņi nostiprinājuši ūdens rezerves, kas tiek izmantotas elektroenerģijas ražošanai. Baltijas valstis ir labi integrētas Skandināvijas reģionā un tādejādi uz cenu ietekmējošiem faktoriem nepieciešams skatīties plašākā kontekstā.

Šī gada janvārī un februārī, kas vēsturiski Latvijā ir viens no aukstākajiem periodiem, elektroenerģijas patēriņš saglabājās ievērojami zem pagājušā gada līmeņa, nesasniedzot sezonālo normu un līdz ar to neradot elektroenerģijas cenas izaugsmi. Ziemas sezonā pārmērīgu cenu izaugsmi novērsa arī elektroenerģijas ģenerācijas izmaksu samazinājums, kas līdzīgi kā patēriņš seko gaisa temperatūrai.

Patēriņa samazinājums Covid-19 saistīto ekonomiskās darbības ierobežojumu rezultātā

Elektroenerģijas patēriņa kritumu stiprinājusi ne tikai siltā ziema un laikapstākļi, bet arī Covid-19 saistītie ekonomiskās darbības ierobežojumi. Vīrusa apdraudējuma dēļ, tika apturēta virkne uzņēmējdarbības jomu, un šie procesi bija jūtami arī Baltijas valstīs. Lai gan ierobežojumi Skandināvijā un Baltijā nav bijuši tik strikti kā, piemēram Centrāleiropā, tomēr, tas ir atstājis ietekmi uz daudzu valstu elektroenerģijas patēriņu, kas saistīts ar faktu, ka ieviestie ierobežošanas pasākumi ir uz laiku samazinājuši tautsaimniecības aktivitāti. Līdz ar pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu, tiek sagaidīts, ka elektroenerģijas patēriņš atgriezīsies ierastā līmenī, tomēr Covid-19 faktors rada nenoteiktību elektroenerģijas tirgū, jo tas tieši var veicināt elektroenerģijas patēriņa pieaugumu un samazinājumu arī nākotnē.

Daudz lētas ģenerācijas

Šajā ziemā un pavasarī novērota lielāka elektroenerģijas ģenerācijas jauda no spēkstacijām, kuru kapacitāte atkarīga no laikapstākļu attīstības. Hidroģenerācija ir galvenais elektroenerģijas ražošanas avots Skandināvijā un pieejamais ūdens daudzums tieši ietekmē elektroenerģijas ražošanas izmaksas šodien un arī nākotnes elektroenerģijas izstrādes plānus. Neraksturīgo laikapstākļu dēļ visā Skandināvijas reģionā tika sasniegti augstākie ūdens krājumi pat 10 gadu periodā un arī Latvijas hidroģenerācijas apjoms šajā un pagājušā gada ir bijis ievērojami augstā līmenī. Lai novērstu iespējamu rezervuāru pārplūdi, to HES bija gatavi ražot elektroenerģiju par ievērojami zemām cenām, līdz ar to zema cena bija ne vien Latvijā saražotajai elektroenerģijai, bet arī tās importam.

Papildu augstai ūdens izstrādei šajā ziemā un pavasarī vēja ģenerācija bijusi ievērojami augstā līmenī. Paaugstinātā vēja ģenerācija skaidrojama gan ar laikapstākļiem, gan ar ražošanas kapacitātes palielinājumu, ko veicinājušas investīcijas vēja enerģijā Skandināvijā. Vēja ģenerācija izceļas ar praktiski neesošām mainīgajām izmaksām, tādēļ šī ģenerācija ir gatava strādāt neatkarīgi no elektroenerģijas cenas, radot papildu ietekmi uz cenām. Šajā pavasarī pirmo reizi vēsturē Zviedrijā pieredzēta negatīva elektroenerģijas biržas cena, ko daļēji veicināja arī vēja ģenerācija.

Elektroenerģijas ražošanas izmaksu kritums. Samazinājušās dabasgāzes un CO 2 emisijas kvotu cenas

Ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Skandināvijas reģionā ir veicinājusi saistīto elektroenerģijas ražošanas izmaksu kritumu, kā piemēram, CO 2 kvotu un dabasgāzes cenu samazinājums, kas tieši ietekmē elektroenerģijas ražošanas pašizmaksas. Šobrīd ir izveidojies dubults elektroenerģijas piedāvājuma līkni ietekmējošs faktors – paaugstināta ģenerācija lētākiem ražošanas avotiem un pazeminātas izmaksas termoelektrostacijām (TEC).

Vai cenas saglabāties zemā līmenī?

Tirgus kopumā ir saņēmis ievērojamu šoku. Lai racionāli izvērtētu elektroenerģijas cenu attīstību turpmāk, ir jāņem vērā iepriekš minētos faktorus, kas ietekmēja elektroenerģijas cenu samazinājumu šobrīd un to ilgtspējīgo ietekmi uz elektroenerģijas cenām nākotnē. Laikapstākļu ietekme uz elektroenerģijas patēriņa līmeni un ražošanas izcenojumu tiešā veidā ir īslaicīga, taču netieši spēj ietekmēt nākotnes cenas, piemēram, palielinot uzkrāto ūdens daudzumu Skandināvijā, samazinot dabas gāzes un CO 2 kvotu cenas. Sagaidot, ka nākotnes laikapstākļi atgriezīsies pie vēsturiskajām normām, elektroenerģijas cenas pakāpeniski palielināsies no to pašreizējā līmeņa, taču salīdzinot tās ar iepriekšējiem gadiem sagaidāms, ka aprakstītais tirgus satricinājums būs jūtams arī nākamgad.

Nākotnes elektroenerģijas cenas galvenokārt noteiks divi faktori: laikapstākļi un Covid-19 turpmāka attīstība

Daļu faktoru, kas veicināja elektroenerģijas cenu samazinājumu, tieši vai netieši ietekmē laikapstākļi, kas šajā sezonā radījuši lielu ietekmi elektroenerģijas cenu kritumam. Lai gan laikapstākļus ilgtermiņā paredzēt nav iespējams, ņemot vērā, ka šajā sezonā tie ir bijuši labvēlīgāki, kā tas vēsturiski novērots, tiek sagaidīts, ka tik liela (samazinoša) ietekme uz elektroenerģijas cenām tuvākajā nākotnē neatkārtosies.