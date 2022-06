'Eni' piektdien no 'Gazprom' saņems 50% no pieprasītā dabasgāzes apjoma

Itālijas naftas un gāzes kompānija "Eni" paziņojusi, ka piektdien no Krievijas dabasgāzes giganta "Gazprom" saņems vien 50% no pieprasītā dabasgāzes apjoma.

"Eni" norāda, ka Krievija dabasgāzes piegādes samazinājusi trešo dienu pēc kārtas.

Šos samazinājumus "Gazprom" pamato ar nepieciešamajiem remontdarbiem, taču Eiropas Savienība uzskata, ka Krievija soda Ukrainas sabiedrotās valstis par palīdzības sniegšanu Kijivai.

Itālijas premjerministrs Mario Dragi ir pārliecināts, ka Krievija gāzes piegādes izmanto kā politisku ieroci.

Savukārt Francija kopš 15. jūnija pa cauruļvadiem no Krievijas nav saņēmusi dabasgāzi, piektdien paziņoja tīkla operators "GRTgaz".

Francija 17% no sev nepieciešamās gāzes saņem no Krievijas, izmantojot tīkla savienojumus ar Vāciju, kas būtiski atkarīga no Krievijas piegādēm.

Krievijas dabasgāzes piegādes kopš gada sākuma jau samazinātas par 60%, izraisot strauju cenu kāpumu.

"GRTgaz" gan norāda, ka riski Francijas energodrošībai šobrīd nepastāv, jo tās dabasgāzes rezerves šobrīd veido 56% no maksimālā apjoma, salīdzinot ar 50%, kas parasti novērojami jūnijā.