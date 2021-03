EP apstiprina programmu 400 miljardu eiro ieguldījumu piesaistīšanai

Otrdien, 9. martā, Eiropas Parlaments pieņēma jauno programmu "InvestEU", kas piesaistīs ieguldījumus no publiskā un privātā sektora un padarīs finansējumu pieejamāku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar programmu "InvestEU" plānots piesaistīt 400 miljardus eiro, kas tiks ieguldīti visā Eiropas Savienībā laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Šim nolūkam no ES budžeta ieguldījumu garantijai ir atvēlēti 26 miljardi eiro (pašreizējās cenās). Jaunā programma ir daļa no 750 miljardus eiro vērtā atveseļošanas plāna "Next Generation EU". Programma veicinās stratēģiskus, ilgtspējīgus un inovatīvus ieguldījumus un palīdzēs novērst tirgus nepilnības un situācijas, kad ieguldījumi nav pietiekami, vai kad ieguldījumu trūkst konkrētās nozarēs.

Parlaments atbalstīja, ar Padomi panākot provizorisko vienošanos ar 496 balsīm par, 57 pret un 144 atturoties.

"InvestEU" palīdzēs piesaistīt ieguldījumus stratēģiskās nozarēs, piemēram, zāļu, medicīnisko ierīču un preču ražošanā — nozarē, kurai pandēmijas laikā ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Tāpat tiks ieguldīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, to komponentu un ierīču ražošanā. Programma arī nodrošinās finansējumu ilgtspējīgiem projektiem, kas spēs pierādīt, ka tiem ir labvēlīga ietekme uz vidi, klimatu un sociālo jomu. Lai projekts no programmas saņemtu finansējumu, tam būs jāatbilst principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", proti, projekts nedrīkst traucēt ES mērķu sasniegšanu vides un sociālajā jomā.

Parlamenta deputātiem izdevies arī vienoties par to, ka laikposmā līdz 2027. gadam vismaz 30% no programmas "InvestEU" finansējuma tiks atvēlēti klimata mērķu sasniegšanai. Deputāti arī panākuši, ka finansiālu atbalstu saņems mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kurus smagi skārusi pandēmija un kam draud maksātnespēja.

Gaidāmos 400 miljardus eiro papildu ieguldījumus un Eiropas Savienības garantijas summu sadalīs šādi: ilgtspējīga infrastruktūra — aptuveni 38%; pētniecība, inovācija un digitalizācija — 25%; MVU — aptuveni 26%; sociālie ieguldījumi un prasmes — aptuveni 11%. Savukārt Eiropas Investīciju fonds (EIF), kas palīdzēs īstenot programmu "InvestEU", saņems papildu 375 miljonus eiro.

Pēc tam kad arī Padome būs oficiāli apstiprinājusi attiecīgo regulu, tā stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.