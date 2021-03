ES ātrās brīdināšanas sistēmā pieaudzis brīdinājumu skaits par Covid-19 sejas maskām

Otrdien, 2. martā, Eiropas Komisija publicējusi gada ziņojumu par "Safety Gate", kas ir ES ātrās brīdināšanas sistēma bīstamu patēriņa preču jomā un palīdz izņemt no tirgus bīstamas nepārtikas preces. Ziņojums liecina, ka pēc brīdinājumu saņemšanas iestāžu veikto darbību skaits gadu no gada pieaug, sasniedzot rekordaugstu rādītāju – 5377 darbības salīdzinājumā ar 4477 darbībām 2019. gadā. 9% no visiem 2020. gadā paziņotajiem brīdinājumiem attiecās uz precēm, kas saistītas ar Covid-19, galvenokārt maskām, kas paredzētas aizsardzībai, bet to nenodrošina.

Citi piemēri bīstamām ar Covid-19 saistītām precēm, par kurām ziņots "Safety Gate", ir dezinfekcijas līdzekļi, kas satur toksiskas ķīmiskās vielas, piemēram, metanolu, kas var izraisīt aklumu vai pat nāvi norīšanas gadījumā, vai UV dezinfekcijas līdzekļi, kas lietotājus pakļauj spēcīgam starojumam un izraisa ādas kairinājumu.

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss norāda, ka "Safety Gate spēj darboties krīzes situācijā. Covid-19 pandēmijas laikā tā ir palīdzējusi aizsargāt patērētājus un ir svarīgs instruments, ar kuru efektīvi un ātri izplatīt informāciju par bīstamām precēm, piemēram, nedrošām maskām vai toksiskiem dezinfekcijas līdzekļiem, un izņemt tās no tirgus.

Uzraudzības pasākumi bija vērsti uz precēm, kas saistītas ar Covid-19 un kas ir kļuvušas būtiskas visiem patērētājiem; 2020. gadā tika izdots 161 brīdinājums par maskām, trīs brīdinājumi par īpašiem kombinezoniem, 13 brīdinājumi par roku dezinfekcijas līdzekļiem un 18 brīdinājumi par UV lampām, ko paredzēts izmantot kā sterilizatorus. Sistēmā izplatītie brīdinājumi ir spēkā arī šogad.

2020. gadā, izmantojot šo sistēmu, iestādes no 31 valsts, kas piedalās Safety Gate tīklā (ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Apvienotā Karaliste), apmainījās ar kopumā 2253 brīdinājumiem par pasākumiem, kas veikti pret bīstamām precēm. Tās reaģēja, veicot 5377 turpmākus pasākumus. Tas par vairāk nekā 20% pārsniedz 2019. gadā veikto turpmāko pasākumu skaitu.

Saskaņā ar ziņojumu visvairāk paziņotā preču kategorija ir rotaļlietas (27% no visiem paziņojumiem), kam sekoja mehāniskie transportlīdzekļi (21%) un elektroierīces un aprīkojums (10%). Tas liecina, ka tirgus uzraudzība ES ir īpaši vērsta uz bērniem, kas ir neaizsargāta patērētāju grupa. Parasti visbiežāk tiek paustas bažas par precēm, kas rada traumas, piemēram, lūzumus vai smadzeņu satricinājumus (25%), kam seko ķīmiskie komponenti produktos (18%) un bērnu nosmakšanas risks (12%).

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu vairāk tiešsaistes tirdzniecības vietu apņēmušās uzlabot tajās pārdoto preču drošumu. Pirmdien iniciatīvai par pievienojās divi jauni uzņēmumi: "Joom" un "Etsy". Tādējādi tie apņemas pārbaudīt, ka preces, par kurām ziņots "Safety Gate", netiek tirgotas to tīmekļa vietnēs, un ātri rīkoties, ja valsts iestādes tām ziņo par bīstamām precēm, kuru tirdzniecība būtu jāpārtrauc.

Komisija piešķir ES Preču drošības balvu uzņēmumiem, kuri pieliek papildu pūles, lai aizsargātu patērētājus. Šā gada balva, kurai var pieteikties, sākot no pirmdienas, būs vērsta uz iniciatīvām, kuru mērķis ir aizsargāt jo īpaši mazāk aizsargātos patērētājus, un uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu nolūkā uzlabot preču patērētāju drošību. Pieteikšanās termiņš ir 30. aprīlis.

Kopš 2003. gada "Safety Gate" ļauj ES/EEZ valstīm, Eiropas Komisijai un Apvienotajai Karalistei ātri apmainīties ar informāciju par bīstamām nepārtikas precēm, kas apdraud patērētāju veselību un drošību. Tādējādi iespējams veikt atbilstošus turpmākos pasākumus un aizliegt šādu preču tirdzniecību.