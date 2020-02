ES ekonomikas izaugsme šogad nedaudz samazināsies, prognozē EK

Prognozē paredzēts, ka eirozonas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums 2020. un 2021. gadā saglabāsies stabils 1,2% apmērā. Attiecībā uz ES kopumā tiek prognozēts, ka izaugsme nedaudz samazināsies līdz 1,4% 2020. un 2021. gadā, salīdzinot ar 1,5% 2019. gadā, informē Eiropas Komisija.

Saglabāsies iekšzemes pieprasījuma veicināta stabila izaugsme

Ārējā vide joprojām ir problemātiska. Tomēr pastāvīgai darbvietu radīšanai, stabilam algu pieaugumam un atbalsta politikas pasākumu kopumam būtu jāpalīdz Eiropas ekonomikai saglabāt mērenas izaugsmes tendenci. Privātais patēriņš un ieguldījumi, jo īpaši būvniecības nozarē, turpinās veicināt ekonomikas izaugsmi. Paredzams, ka vairākās dalībvalstīs ievērojami palielināsies publiskie ieguldījumi, īpaši transporta un digitālajā infrastruktūrā. Tam kopā ar ražošanas nozares stabilizācijas pagaidu pazīmēm un iespējamu globālās tirdzniecības plūsmu samazinājuma apturēšanu būtu jāļauj Eiropas ekonomikai turpināt attīstīties. Tajā pašā laikā šie faktori šķiet nepietiekami, lai paātrinātu izaugsmi.

EK prognozē, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme 2019. gadā bija 2,1%, šogad un nākamgad saglabāsies līdzīgs izaugsmes temps: attiecīgi 2,3% un 2,4%. Straujais algu pieaugums un zemā inflācija veicinās privātā patēriņa kāpumu, kas būs galvenais izaugsmes dzinējspēks 2020. gadā.

"Neraugoties uz problemātisko vidi, Eiropas ekonomika joprojām ir stabila ar pastāvīgu darbvietu radīšanu un algu pieaugumu. Taču mums būtu jāpatur prātā iespējamie riski nākotnē – nestabilāka ģeopolitiskā situācija, ko papildina nenoteiktība tirdzniecības jomā. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāizmanto šis laiks, lai īstenotu strukturālas reformas izaugsmes un ražīguma veicināšanai. Valstīm ar lielu valsts parādu arī būtu jānostiprina savas aizsargspējas, īstenojot piesardzīgu fiskālo politiku," uzskata EK priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis.

Nedaudz augstākas inflācijas prognoze

Eirozonā prognozētais inflācijas līmenis (saskaņotais patēriņa cenu indekss) ir paaugstināts līdz 1,3% 2020. gadā un 1,4% 2021. gadā, kas ir pieaugums par 0,1 procentpunktu abos gados salīdzinājumā ar 2019. gada rudens ekonomikas prognozi. Tās ir pagaidu pazīmes, kas liecina, ka augstākas algas var sākt atspoguļoties pamatcenās un nedaudz augstākos pieņēmumos par naftas cenām.

Arī Eiropas Savienībā 2020. gadā prognozētais inflācijas līmenis ir paaugstināts par 0,1 procentpunktu, sasniedzot 1,5%. Prognoze 2021. gadam paliek nemainīga 1,6% apmērā.

Ar prognozi saistītie riski

Lai gan daži riski ir mazinājušies, ir radušies jauni. Kopumā risku bilance joprojām ir negatīva.

"Pirmā posma" tirdzniecības nolīgums starp ASV un Ķīnu zināmā mērā ir palīdzējis samazināt riskus, taču lielā nenoteiktība saistībā ar ASV tirdzniecības politiku joprojām ir šķērslis plašākam uzņēmējdarbības noskaņojuma uzlabojumam. Sociālie nemieri Latīņamerikā var kavēt reģiona ekonomikas atveseļošanos. Paaugstināta ģeopolitiskā spriedze Tuvajos Austrumos ir palielinājusi konflikta risku reģionā.

Lai gan tagad ir skaidrība par tirdzniecības attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti pārejas perioda laikā, joprojām pastāv ievērojamas neskaidrības par turpmāko partnerību ar Apvienoto Karalisti. 2019. gada jaunā koronavīrusa uzliesmojums, kas ietekmē sabiedrības veselību, saimniecisko darbību un tirdzniecību, īpaši Ķīnā, rada jaunu risku. Pamatpieņēmums ir tāds, ka uzliesmojuma kulminācija ir pirmajā ceturksnī ar salīdzinoši nelielu blakusietekmi pasaulē. Tomēr, jo ilgāk tas turpinās, jo lielāka ir varbūtība, ka tas ietekmēs ekonomisko noskaņojumu un globālos finansēšanas nosacījumus. Īstermiņā nevar izslēgt ar klimata pārmaiņām saistītos riskus, lai gan tie galvenokārt ir ilgtermiņa riski.

Pozitīvi ir tas, ka Eiropas ekonomika varētu gūt labumu no ekspansīvākas un izaugsmei labvēlīgākas fiskālās politikas un pozitīvas blakusietekmes, ko rada labvēlīgāki finansēšanas nosacījumi dažās eirozonas dalībvalstīs.

"Eiropas ekonomikas perspektīva ir stabila, tomēr pieticīga izaugsme nākamajos divos gados. Tas paildzinās ilgāko attīstības periodu kopš eiro ieviešanas 1999. gadā ar atbilstošām labām ziņām attiecībā uz darbvietām. Mēs esam arī pieredzējuši iedrošinošas norises saistībā ar tirdzniecības spriedzes mazināšanu un izvairīšanos no bezlīguma "Brexit". Taču joprojām valda ievērojama politikas nenoteiktība, kas aizēno ražošanu. Attiecībā uz koronavīrusu ir pāragri novērtēt tā negatīvās ekonomiskās ietekmes apmēru," teic Eiropas ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni.

Tīri tehnisks pieņēmums par Apvienoto Karalisti

Ņemot vērā to, ka vēl nav skaidras turpmākās attiecības starp ES un Apvienoto Karalisti, prognozes 2021. gadam ir balstītas uz tīri tehnisku pieņēmumu par "status quo" attiecībā uz to tirdzniecības attiecībām. Tas ir paredzēts tikai prognozēšanas nolūkā un neatspoguļo prognozes vai pareģojumus attiecībā uz iznākumu sarunās starp ES un Apvienoto Karalisti par to turpmākajām attiecībām.