ES izmeklē 'Instagram' atklāto datu lietas

ES izmeklē divas lietas, lai noskaidrotu, vai "Instagram" ir nelikumīgi atklājis miljoniem nepilngadīgo lietotāju personas datus, pirmdien, 19. oktobrī, ziņo "Business Insider", atsaucoties uz "The Telegraph".

Izmeklēšanu veic Īrijas Datu aizsardzības komisija (ĪDAK), kas ir "Instagram" mātesuzņēmuma "Facebook" oficiālais datu regulators Eiropā. "Facebook" Eiropas galvenā mītne atrodas Dublinā.

ĪDAK sāka izmeklēšanu pagājušajā mēnesī pēc tam, kad tā saņēma sūdzību no ASV datu zinātnieka Deivida Stīra. Stīrs pastāstīja "The Telegraph", ka, viņaprāt, vismaz pieciem miljoniem lietotāju, kas jaunāki par 18 gadiem, ir atklāta viņu personiskā kontaktinformācija. ""Instagram" rīcībā bija milzīgi resursi, taču šis incidents liecina, ka uzņēmumam bija katastrofāli zems empātijas līmenis, izpratne par drošību un rūpes par saviem lietotājiem," sacīja Stīrs.

ĪDAK komisāra vietnieks Greiems Doils pastāstīja "The Telegraph", ka komisija "ir aktīvi monitorējusi sūdzības, kas saņemtas no cilvēkiem par šo jomu, un ir konstatējusi potenciālu bažām saistībā ar bērnu personas datu apstrādi "Instagram". Tam nepieciešama turpmāka pārbaude".

Pirmā ĪDAK izmeklēšana koncentrēsies uz to, vai "Instagram" veicina lietotāju privātumu, it īpaši bērnu. Otrais jautājums būs konkrēti vērsts uz to, vai uzņēmuma biznesa kontu funkcija ir piemērota, lai rādītu nepilngadīgo lietotāju kontaktinformāciju.

"The Telegraph" ziņo, ka saskaņā ar ES datu aizsardzības noteikumiem katra izmeklēšana var rezultēties maksimālā soda naudā 4% apmērā no "Facebook" gada ieņēmumiem. "Facebook" gada apgrozījums 2019. gadā bija 70,7 miljardi ASV dolāru. Tas nozīmē, ka soda nauda 4% apmērā varētu sasniegt 4% 2,8 miljardus dolāru.

Stīrs jau 2019. gadā vēstīja, ka ir atradis "caurumu" "Instagram"platformā , kas ļauj publiski atklāt nepilngadīgo lietotāju personas datus. Caurums saistīts ar to, kā "Instagram" ļauj lietotājiem pārslēgties no parasta konta uz "biznesa" kontu. Lai izveidotu uzņēmuma kontu, "Instagram" lietotājiem jāpievieno vai nu tālruņa numurs, vai e-pasta adrese, kas pēc tam bija publiski pieejama.

"Tā kā nebija ierobežojumu tam, kurš var mainīt savu personisko profilu uz uzņēmuma kontu, daudzi bērni izdomāja, ka viņi varētu" izveidot" uzņēmumu tāpēc vien, lai varētu pievienot kontaktpersonas pogas savā profila lapā," 2019. gadā rakstīja Stīrs.

"Instagram" ir mainījis šo kārtību, tāpēc uzņēmumu kontu turētājiem ir jāizvēlas publiski parādīt savu kontaktinformāciju.

"Vienmēr esam skaidri norādījuši, ka tad, kad cilvēki "Instagram" izvēlas izveidot biznesa kontu, viņu kopīgotā kontaktinformācija tiks publiski parādīta. Tā ļoti atšķiras no cilvēku personīgās informācijas," "Business Insider" norādījis "Instagram" pārstāvis. "Mēs cieši sadarbojamies ar ĪDAK," viņš piebildis.