ES 'nodokļu paradīžu' melnajā sarakstā iekļauj vēl četras teritorijas

Eiropas Savienība (ES) tā dēvētajā nodokļu paradīžu melnajā sarakstā iekļāvusi četras valstis un teritorijas, kas negodīgi piedāvā shēmas, kā izvairīties no nodokļiem.

ES dalībvalstu finanšu ministri melnajā sarakstā nolēmuši iekļaut Kaimanu salas, Palau, Panamu un Seišelu salas.

Ministri norāda, ka šīs valstis un teritorijas nav īstenojušas nepieciešamās reformas atbilstoši ES standartiem.

ES melno sarakstu sistēmu izveidoja, blokam pastiprinot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas pēc tam, kad tā dēvētajos Panamas dokumentos tika publiskota informācija par to, kā personas un uzņēmumi izmanto likumu nepilnības, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.

Melnajā sarakstā jau ir astoņas valstis un teritorijas - Amerikāņu Samoa, ASV Virdžīnu salas, Fidži, Guama, Omāna, Samoa, Trinidada un Tobago, kā arī Vanuatu.