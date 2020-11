ES revidenti pārbaudīs, vai tūrismam novirzītais finansējums bijis efektīvs

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veiks revīziju, vai Eiropas Savienības finansējums publiskā sektora investīcijām tūrismā ir bijis efektīvs un sniedzis piemērotu atbalstu nozarei pirms pandēmijas un ko ES dara, lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, informē palātas pārstāvji.

ES tūrisma politikas mērķis ir panākt, lai ES arī turpmāk būtu viens no vadošajiem tūristu galamērķiem, vienlaikus pēc iespējas izvēršot nozares devumu izaugsmes un nodarbinātības aspektā un veicinot ES valstu sadarbību. 2019. gadā ES bija pasaulē visvairāk apmeklētais reģions: tiek lēsts, ka tūrisms veido apmēram 10 % no IKP un 12 % no visām darbavietām Eiropas Savienībā.

Finansiālo atbalstu tūrismam pārsvarā sniedz no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF). No šiem abiem fondiem kopā tūrisma nozarei 2014.–2020. gadā ir piešķirti 4 miljardi EUR. Līdz šim ir līdzfinansēti gandrīz 10 000 projektu un aptverts plašs klāsts darbību: veicināšana, viesmīlība, infrastruktūra, vietējo apskates objektu attīstība.

2020. gadā pandēmijas dēļ ir apdraudētas vairāk nekā 7 miljoni darbavietu, un daudzi uzņēmumi un saistītās darbības ir uz bankrota robežas. Atlabt neļauj ceļošanas ierobežojumi un veselības aizsardzības pasākumi, norāda palātas pārstāvji.

ES pašlaik atbalsta tūrismu, risinot nozares likviditātes problēmas un ierosinot saskaņotus kritērijus un procedūras ar mērķi atjaunot drošu, neierobežotu un brīvu pārvietošanos. Turklāt Komisija ir izanalizējusi, kā padarīt ES tūrisma nozari noturīgāku pret ekonomikas satricinājumiem, un ir apzinājusi ilgāka termiņa izaicinājumus saistībā ar ilgtspēju, digitalizāciju un mazu un vidēju tūrisma uzņēmumu konkurētspēju.

"Investīcijas tūrismā ir svarīgas daudziem ES iedzīvotājiem gan kā darbiniekiem, gan kā patērētājiem," teica par šo revīziju atbildīgais ERP loceklis Pietro Russo. "Mēs vēlamies aplūkot, vai šai nozarei piešķirtā ES nauda līdz šim ir izlietota efektīvi. Mēs arī izskatīsim Komisijas veiktos pasākumus ar mērķi ierobežot Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi uz tūrismu."

Revidenti pētīs, kādu darbu ir paveikusi Komisija, lai nodrošinātu, ka no ERAF/KF sniegtais ES finansējums publiskā sektora investīcijām tūrismā ir efektīvs. Revidenti pārbaudīs četras dalībvalstis (Ungāriju, Poliju, Spāniju un Rumāniju), proti, skatīs, kādam mērķim finansējums izlietots, un pārbaudīs noteiktu skaitu publiskā sektora projektu, ko izraudzīsies no noteiktām 2014.–2020. gada darbības programmām. Revidenti arī novērtēs dažus pabeigtus publiskā sektora projektus, kas finansēti 2007.–2013. gada plānošanas periodā, lai novērotu, vai tie joprojām ir ekonomiski dzīvotspējīgi. Revīzijas rezultātus plānots publicēt 2021. gada trešajā ceturksnī, kad tie dos vērtīgu ieguldījumu Komisijas ES tūrisma nozares stratēģijas atjaunināšanā periodā pēc Covid-19 krīzes.