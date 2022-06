ES valstīm līdz novembrim gāzes krātuves būs jāuzpilda līdz 80% no ietilpības

Pirmdien, 27. jūnijā, pieņemti jauni gāzes glabāšanas tiesību akti. Ņemot vērā piegādes traucējumu draudus no Krievijas puses, ES Gāzes uzglabāšanas regula noteic, ka Eiropas gāzes rezerves līdz ziemai ir jāuzpilda un to pārvaldība jāaizsargā pret ārēju iejaukšanos. Konkrētāk, jaunie noteikumi paredz, ka ES dalībvalstīm līdz šā gada novembrim krātuves jāuzpilda līdz 80% no ietilpības un turpmākajos gados — līdz 90%.

Noteikumi tika pieņemti rekordīsā laikā. Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 18 dalībvalstīm, kurās ir pazemes gāzes krātuves, līdz 1. novembrim jāaizpilda 80% no to krātuvju ietilpības, un tās tiek mudinātas censties panākt 85%. Turpmākajos gados mērķrādītājs būs 90%. Dalībvalstīm, kurās nav glabāšanas infrastruktūras, jāvienojas par divpusējām norunām par pietiekamiem daudzumiem, kas solidaritātes garā tiktu glabāti izmantošanai kaimiņvalstīs. Gāzes krātuves tagad tiks uzskatītas par kritisku infrastruktūru, un visiem glabāšanas operatoriem Eiropas Savienībā būs jāsertificējas no jauna, mazinot ārējas iejaukšanās risku.

"Tas ir svarīgs paziņojums par ES vienotību, apņēmību un rīcības ātrumu, saskaroties ar Kremļa centieniem gāzes eksportu izmantot par ieroci. Tagad ir ļoti svarīgi, lai mēs censtos izpildīt jaunos glabāšanas mērķrādītājus un būtu labāk sagatavoti gadījumam, ja situācija vēl vairāk pasliktināsies," teic enerģētikas komisāre Kadri Simsone.