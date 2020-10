ES vēlas ieviest striktākus noteikumus pasaules tehnoloģiju gigantiem

Eiropas Savienības regulatori patlaban lemj par veidiem, kā ierobežot pasaules tehnoloģiju gigantu invāziju un straujo paplašināšanos Eiropā, kas mazina konkurenci tirgū, raksta “MarketWatch”.

Regulators plāno izveidot sarakstu ar 20 pasaules lielākajām tehnoloģiju kompānijām, piemēram, "Apple", "Amazon.com", "Facebook" un citām, kurām varētu tikt piemēroti jauni, daudz striktāki noteikumi, raksta "The Financial Times".

Sarakstā iekļautajām kompānijām saskaņā ar jaunajām ES prasībām nāksies būt caurspīdīgākām datu vākšanā, kā arī jādalās ar datiem ar konkurentiem. Kompānijas, kas iekļautas sarakstā, būs pakļautas stingrākam regulējumam nekā mazākas interneta kompānijas.

Šāds lēmums tiek apsvērts, jo Eiropas regulatori bažījas, ka lielākajām interneta kompānijām pieder pārāk liela tirgus daļa, tādējādi būtiski mazinot konkurenci nozarē.

Šis solis ir daļa no Eiropas centieniem piespiest tehnoloģiju kompānijas mainīt savu darbību, izvairoties no dārgiem un ilgstošiem izmeklēšanas procesiem, kā arī konkurences noteikumu pārkāpumu pierādīšanas.

"Financial Times" raksta, ka sarakstā netiks žēlotas ASV kompānijas, un regulatori dažos ārkārtas gadījumos varētu likt atsevišķas kompānijas sadalīt.

Precīzs sarakstā iekļauto kompāniju skaits un konkrēti kritēriji iekļaušanai patlaban tiek apsvērti.

Patlaban jau vairākas lielās tehnoloģiju kompānijas, piemēram, "Apple", "Facebook", "Amazon.com" un "Google" mātesuzņēmums "Alphabet" Inc. ir zem ASV konkurences uzrauga lupas, un uzraugs paziņojis, ka Kongresam jāapsver lēmums likt sadalīt dažus uzņēmumus, kā arī jāierobežo to īstenotie iegādes darījumi.