'Euroconsumers' pieprasa 'HP' kompensāciju par negodīgu praksi saistībā ar printeru tirgošanu

Maija sākumā "Euroconsumers", kas ir vairāku lielu Eiropas un Dienvidamerikas patērētāju organizāciju apvienība, publicēja aicinājumu "HP Inc." kompensēt zaudējumus patērētājiem Itālijā, Beļģijā, Spānijā, Portugālē un Brazīlijā saistībā ar tās printeru nesaderīgumu ar citu ražotāju kārtridžiem. Tāpat "Euroconsumers" pieprasīja "HP Inc." nekavējoties izbeigt ar to saistītu maldinošu, kaitīgu un konkurenci kropļojošo praksi, informē Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Euroconsumers" skaidro, ka, sākot ar vismaz 2016. gada beigām, "HP Inc." apgalvoja, ka tās printeri ir saderīgi ar citu ražotāju kārtridžiem, lai gan praksē tā nebija. Pēc aparātprogrammatūras (firmware) atjauninājuma, lietotāji saņēma paziņojumu par kļūdu, mēģinot ielikt citu ražotāju kārtridžus "HP" printeros. Šīs kļūdas paziņojums lika lietotājiem kļūdaini uzskatīt, ka cita ražotāja kārtridžs ir nekvalitatīvs. un tādēļ iegādāties dārgākus "HP" kārtridžus vai pat pilnībā aizvietot pašu printeri. Sakarā ar šiem apstākļiem, 2020. gada 17. novembrī Itālijas konkurences iestāde "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (AGCM) secināja, ka "HP" ir atbildīga par tās īstenoto negodīgu komercpraksi un uzlika "HP Inc." sodu 10 miljonu eiro apmērā, kā arī aizliedza turpināt šo praksi.

Tāpat "Euroconsumers" vērš uzmanību tam, ka ASV "HP Inc." nesen vienojās par izlīgumu lietā saistībā ar līdzīgiem prasījumiem, piekrītot kompensēt katram prasītājam 100-150 ASV dolārus par kopēju summu 1,5 miljoni ASV dolāru.

Ņemot vērā to, ka Itālijas likums, uz kura pamata tika pieņemts augstāk minētais AGCM lēmums, izriet no Negodīgās komercprakses direktīvas (2005/29/EC), kura ir saistoša visām ES dalībvalstīm, "Euroconsumers" uzskata, ka zaudējumu kompensēšanu var pieprasīt arī citās Eiropas valstīs.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija atgādina, ka 2020. gada novembrī Eiropas Parlaments pieņēma Pārstāvības prasību direktīvu (Representative action directive), kura cita starpā paredz visu ES dalībvalstu pienākumu līdz 2022. gada 25. decembrim ieviest efektīvu procesuālu mehānismu, ar kura palīdzību nozīmētas patērētāju organizācijas vai iestādes varēs prasīt zaudējumu atlīdzību daudzu patērētāju labā vienlaicīgi. Direktīva pieņemta, ņemot vērā to, ka daudzas ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija, neieviesa 2013. gadā publicēto Eiropas komisijas rekomendāciju ar līdzīgu saturu.