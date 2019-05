'Facebook' līdzdibinātājs nodēvējis sociālo tīklu par monopolistu un aicina to sadalīt

Kompānijas "Facebook" līdzdibinātājs Kriss Hjūzs komentārā laikrakstam "The New York Times" nodēvējis sociālo tīklu par monopolistu un aicina to sadalīt sakarā ar tā radītajiem draudiem demokrātijai.

Kā uzskata Hjūzs, kompānijas vadītājam Markam Zakerbergam ir lielāka ietekme nekā jebkuram citam cilvēkam biznesā vai valdībā.

"Viens Marks var izlemt, kā uzstādīt "Facebook" algoritmus, tostarp konfidencialitātes parametrus vai ziņu lentu," avīzē raksta Hjūzs. "Viņš nosaka noteikumus, kā atšķirt skarbus un naidu kurinošus izteikumus no aizskarošiem, un var likt konkurentiem apklust. Marka vara ir bezprecedenta un neamerikāniska."

Viņš piedāvā sadalīt "Facebook" piederošās kompānijas "Instagram" un "WhatsApp", un ASV Federālā tirdzniecības komisija nedrīkst pieļaut to saplūšanu. Pēc viņa teiktā, "Facebook" arī jāaizliedz tuvākajos gados iegādāties jaunas kompānijas, jo "Facebook" bieži apspiež konkurentus, iegādājoties tos vai kopējot to idejas.