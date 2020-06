Faktu pārbaude: Vācijas ekonomikas stimulēšana – 300 eiro bērnu pabalsts vienreizējs, nevis pastāvīgs

Vācijas valdošās koalīcijas partijas vienojušās par jaunu ekonomikas stimulēšanas paketi 130 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu valsts ekonomikai atkopties no Covid-19 pandēmijas.

Neilgi pēc šīs ziņas Latvijas soctīklos strauju popularitāti ieguva kāds ieraksts (ar to dalījušies ap 3100 cilvēku), kas par šo 130 miljardu plānoto izlietojumu vēsta šādi: Vācijā no jūlija samazina PVN no 19 uz 16%, pārtikai – no 7 uz 5%, bet par katru bērnu papildus piemaksa 300 EUR/mēn. Ieraksta autors Rolfs tā noslēgumā jautā: "Un Latvijā???"

Minētais ieraksts ir daļēji patiess, tajā ir faktu kļūda, kā arī vairākas neprecizitātes. Būtiskākā no tām: lai gan Vācijā tik tiešām piešķirs pabalstus ģimenēm ar bērniem, tie būs vienreizēji, nevis pastāvīgi, liecina Vācijas valdības Preses un informācijas pārvaldes informācija. Par katru bērnu plānota papildus izmaksa 300 eiro apmērā, to izsniegs dalītā maksājumā trīs mēnešu laikā.

Tiesa gan, ņemot vērā arī Vācijas un tās federālo zemju nodokļu īpatnības, ja ģimenē gada ienākumi būs augsti (sākot ar aptuveni 80 000 eiro), tad, lai gan formāli šī nauda tai pienāksies, pēc būtības tā pazudīs nodokļu pārrēķinā, skaidro "Spiegel", kā arī Vācijas Nodokļu maksātāju asociācija. Jāpiebilst, ka vientuļajiem vecākiem valsts atbalsta mehānisms būs plašāks.

Arī PVN likme nudien tiks samazināta jau no jūlija, taču jaunā 16% likme būs īslaicīga, nevis uz palikšanu – tā būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. Tas pats attiecas arī uz samazināto likmi, kas saruks no 7% līdz 5%, arī tā būs spēkā līdz gada beigām. Tiesa gan, šajā gadījumā runa nav tikai par pārtikas precēm, kā norāda ieraksta autors, bet gan uz visām preču grupām, kam attiecināma samazinātā likme, tostarp grāmatām, presi, dažādu kultūras un sporta pasākumu biļetēm un citām.

Jau vēstīts, ka atbalsta pakete ietver arī palīdzību problēmās nonākušām nozarēm, papildu finansējumu pašvaldībām augoša bezdarba apstākļos, kā arī tiks piedāvāti finansiāli stimuli, lai pamudinātu cilvēkus pirkt automašīnas un tādējādi atbalstīt Vācijai svarīgo autobūves nozari, tomēr tas attieksies tikai uz elektromobiļiem.

Vairāk par to, kā tieši izpaudīsies atbalsts iedzīvotājiem Vācijā, iespējams lasīt šeit vācu un angļu valodās.

Pēc tam, kad lasītāji autoram komentāros pārmeta neprecizitātes, viņš atsevišķā ierakstā atvainojās par vairākām kļūdām. Maldinošais ieraksts gan aizvien turpina rādīties tūkstošiem "Facebook" lietotāju. Pēdējo 24 stundu laikā to redzējuši ap 200 tūkstošiem sociālā tīkla lietotāju.