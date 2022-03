"Fazer Group" pārtrauc darbību Krievijā un pamet tirgu, pretēji 27. martā Krievijas mediju telpā publicētajai informācijai, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī gada 6. martā "Fazer" informēja, ka uzņēmums pamet Krievijas tirgu. Krievijas uzņēmuma nosaukuma maiņa ir daļa no izstāšanās procesa, jo uzņēmuma nosaukums ir jānomaina pirms īpašumtiesību nodošanas. Šādā veidā "Fazer" nodrošina to, ka zīmols pēc īpašumtiesību nodošanas nevar tikt likumīgi izmantots Krievijā.

Tā kā izstāšanās process no Krievijas tirgus ir sarežģīts, šobrīd vienīgā iespēja iziet no tirgus ir pārdodot vietējo uzņēmumu, vai arī nododot darbības tiesības kādam no vietējiem Krievijas tirgus dalībniekiem. Saskaņā ar Krievijas valdības noteikto, uzņēmumiem, kas darbojas kritiski būtiskās nozarēs, kā pārtikas apgāde un drošība, nav ļauts ne samazināt savas ražotās produkcijas apjomu, ne arī pārtraukt ražošanu. Tādēļ izstāšanās process no Krievijas tirgus ir komplicēts, jo "Fazer", pirms tirgus pamešanas, uzņēmums jānodod vietējā ražotāja pārziņā, tādējādi nesamazinot maizes produkcijas ražošanu un piegādi Krievijas iedzīvotājiem.

Pēc uzņēmuma atsavināšanas vai nodošanas vietējam ražotājam, tā pārziņā tiks nodots lokālais zīmols "Hlebnyi Dom", ko "Fazer" savulaik iegādājās ienākot Krievijas tirgū. Savukārt, "Fazer" zīmola izmantošana Krievijā tiek pārtraukta pavisam. Tāpat arī "Fazer" Somijā ir pārtraucis jebkāda veida sakarus ar uzņēmumu Krievijā. Šobrīd uzņēmums dara visu iespējamo, lai aiziešana no Krievijas tirgus noritētu pēc iespējas ātrāk, ievērojot Krievijas valdības sankcijas un likumdošanu. Uzņēmums norāda, ka lēmums par aiziešanu no Krievijas tirgus nekādā veidā netika pieņemts balstoties uzņēmuma finanšu interesēs.