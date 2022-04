Saldumu ražotājs "Ferrero" atsauc visus Beļģijā ražotos "Kinder" zīmola produktus, informē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidroja PVD, dienests ir saņēmis Beļģijas pārtikas aģentūras AFSCA paziņojumu, ka iespējamā salmonelozes piesārņojuma dēļ visi uzņēmuma "Ferrero" Beļģijas filiālē ražotie produkti "Kinder Surprise", "Kinder Surprise Maxi", "Kinder Mini Eggs" un "Schoko-bons" produkti ir atsaucami no tirdzniecības neatkarīgi no to "Izlietot līdz" datuma, svara un partijas numura.

Ja produkts jau iegādāts, to var atgriezt tirdzniecības vietā, kur tas iegādāts. Detalizēta informācija par produktu atgriešanu pieejama lielāko tirdzniecības tīklu mājaslapās.

Tāpat gan produktu izplatītājiem, gan visiem tirdzniecības tīkliem iepriekš minētie produkti ir jāizņem no tirdzniecības.

PVD aicina Lieldienu laikā, rūpējoties par savu un bērnu veselību, atturēties no šo produktu lietošanas uzturā.

Jau ziņots, ka 8. martā "Ferrero" šokolādes produktu izplatītājs Latvijā informējis PVD, ka ražotājs ir atsaucis vairākas Beļģijā ražotu produktu partijas.

PVD uzsvēra, ka dienestā joprojām turpina pārbaudes, lai noskaidrotu, kādi uzņēmuma "Ferrero" Beļģijas filiālē ražotie produkti piegādāti uz Latviju, tādēļ patērētāji pagaidām aicināti atturēties no uzņēmuma "Ferrero" Beļģijas filiālē ražotu "Kinder" zīmola produktu iegādes un lietošanas uzturā.

Tāpat ziņots, ka pārtikas uzraudzības iestādes Dānijā un Somijā ceturtdien, 6.aprīlī, paziņoja, ka Itālijas šokolādes ražošanas uzņēmums "Ferrero" šajās valstīs atsaucis šokolādes olas "Kinder Surprise" saistībā ar aizdomām par šī produkta saikni ar salmonelozes uzliesmojumiem. Par šo produktu atsaukumiem paziņojušas vairākas valstis, to vidū Beļģija, Francija, Vācija, Īrijā, Luksemburga, Lielbritānija, Zviedrija un Norvēģija.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs trešdien paziņoja, ka izmeklē 134 gadījumus, kad bērni saslimuši ar salmonelozi, un sākotnējā informācija liecina, ka šis uzliesmojums saistīts ar produktiem "Kinder Surprise".

Pirmie šādi gadījumi janvārī tika konstatēti Lielbritānijā.