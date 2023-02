'Fitch' apstiprina Igaunijas kredītreitingu ar negatīvu nākotnes prognozi

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Fitch" apstiprinājusi Igaunijas ilgtermiņa reitingu "AA-" līmenī, kā arī tā nākotnes vērtējumu saglabājusi negatīvu, informēja Igaunijas Finanšu ministrija.

"Fitch" paziņojumā norādīts, ka Igaunijas reitings atspoguļo spēcīgos pārvaldības standartus un institūcijas, kuras stiprina valsts dalība Eiropas Savienībā un eirozonā, kā arī stabila fiskālā politika, kuras rezultātā Igaunijai ir zems valsts parāda līmenis.

Kredītreitingu aģentūra sagaida, ka Igaunijas fiskālais deficīts pieaugs no 1,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2022.gadā līdz 4,4% no IKP šogad, savukārt valsts parāds pieaugs līdz 23,3% 2024.gadā no 17%, kas tiek lēsti 2022.gadā un 8,5%, kas bija pirms Covid-19 pandēmijas.

Ņemot vērā enerģētikas krīzes ietekmi, "Fitch" lēš, ka pērn Igaunijas ekonomika sarukusi par 0,5%, bet šogad IKP kritums būs 0,4%. Vienlaikus 2024.gadā sagaidāma ekonomikas izaugsme 3,6% apmērā.

Šogad vidējā inflācija Igaunijā tiek prognozēta 9,2% salīdzinājumā ar 19,4% pērn. Nākamgad tā sasniegs 3,5%, prognozē "Fitch".

"Fitch" brīdina, ka Igaunijas reitingu varētu negatīvi ietekmēt valsts parāda īpatsvara no IKP pieaugums, kas atspoguļotu vājāku fiskālo politiku, makroekonomikas satricinājumu pastiprināšanās, kā arī ģeopolitisko risku pasliktināšanās, savukārt reitinga uzlabošanu veicinātu parāda un IKP attiecības stabilizēšanās, kā arī makroekonomikas elastība enerģētikas un ģeopolitisko apstākļu mainībā.

Reitingu "AA-" ar stabilu nākotnes vērtējumu "Fitch" Igaunijai noteica 2018.gada oktobrī, paaugstinot reitingu par vienu pakāpi no "A+" līmeņa.