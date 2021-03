Foto: 'Amazon' atvērusi pirmo fizisko veikalu ārpus ASV

Tiešsaistes gigants "Amazon" atvēris pirmo fizisko veikalu "Amazon Fresh" – tas atrodas Londonā un ir pirmais fiziskais šīs kompānijas veikals ārpus ASV, raksta "Business Insider".

Klientu apkalpošana veikalā ir pilnībā automatizēta, un darbojas tāpat kā "Amazon" autonomie "Amazon Go" veikali ASV.

Veikalā tiek tirgota pārtika ar privāto zīmolu "by Amazon", un ļauj pircējiem izvairīties no veikalos tradicionālajām rindām, jo, ieejot veikalā, klienti var skenēt preces ar viedtālruņa lietotnes palīdzību. Videokameras un plauktu svara sensori nosaka, ko pircēji ieliek grozos vai noliek atpakaļ plauktā, un, izejot no veikala, nauda no maksājumu kartes tiek novilkta automātiski.

Veikala platība ir mazāka nekā lielveikalam, aptuveni 232 m2, un tajā iespējams iegādāties sagatavotas maltītes, pārtikas preces un "Amazon" ierīces.

Pirmais "Amazon Go" veikals atvērts 2018. gadā, un uzņēmuma mērķis ir tirgot pārtiku visā pasaulē.