Foto: Kā pārvadā 'Gewandhaus' orķestra un 'The Rolling Stones' mūzikas instrumentus

Mūzikas instrumentu un mākslas darbu transportēšana ir loģistikas veids, kurā nepieciešami individualizēti risinājumi. Grupām un orķestriem esot pasaules tūrēs, pārvadājumi jāveic gan aukstumā, gan karstumā, mitrā un sausā gaisā, portāls "Delfi" ļauj ielūkoties mākslas darbu un mūzikas instrumentu loģistikas niansēs, ņemot par pamatu konkrētus piemērus – Leipcigas "Gewandhaus" orķestra ierašanos Latvijā, mūzikas grupas "The Rolling Stones" izstādes tūri pasaulē u.c.

Māksla un kultūra no loģistikas viedokļa ir ļoti interesants tirgus segments, jo šajā gadījumā no transportēšanas kompānijām ir nepieciešami ļoti individuāli risinājumi, tas nav "parastais" bizness ("business as usual"). Instrumentu loģistikā pamatā tiek izmantotas lidmašīnas un kravas mašīnas, jo pārvadājumi ar kuģiem patērētu pārāk daudz laika, tas ir lēnāks transportēšanas veids. "Mūziķi ļoti ilgi skumtu pēc saviem instrumentiem, ja tos pārvadātu ar kuģiem," teic "Deutsche Post DHL" Sponsorēšanas un pasākumu komandas vadītāja Kristīne Šrēdere-Šēnberga (Christine Schroeder-Schoenberg).

Instrumentu un smalku lietu pārvadāšanā visdrošākais transporta veids ir lidmašīnas, jo tajā vismazāk ir jūtami triecieni, vibrācijas. Piemēram, braucot ar automašīnu no Rīgas lidostas uz centru, nākas nedaudz "pavibrēt".

Šā gada oktobra vidū Latvijā – Rīgā un Liepājā – viesojās Andra Nelsona diriģētais Leipcigas "Gewandhaus" orķestris. "Gewandhaus" orķestra gadījumā runa ir tieši par instrumentu transportēšanu vajadzīgajā temperatūrā, jo bieži vien pārbraucieni notiek vienas nakts ietvaros. Šī temperatūra ir 20 grādi pēc Celsija visiem instrumentiem.

Protams, vispirms ir svarīgi, lai instrumenti ierastos laikus, tāpat tiem ir jābūt vajadzīgajā temperatūrā. "Kad mūziķi ir ieradušies uzstāšanās vietā, pats par sevi saprotams, ka instrumentiem jau ir jābūt piegādātiem," norāda Šrēdere-Šēnberga.

Mūzikas instrumenti tiek transportēti speciālās kastēs, kurās iekšējais materiāls atveido instrumenta formu, vienlaikus tas palīdz noturēt vajadzīgo temperatūru, kā arī kravas mašīnās ir temperatūras kontrole. Piemēram, ja nakts laikā, kad ārā ir auksti, ir nepieciešams pārnest instrumentus pāri ielai, kastes iekšējā forma palīdz noturēt temperatūru.

Tāpat ļoti svarīgs faktors ir mitrums. Piemēram, Rīgā ir samērā mitrs gaiss, savukārt Alpos – sauss. Līdz ar to instrumentu kastes ir aprīkotas ar temperatūras sensoriem, kas visu laiku seko līdzi tās izmaiņām. Tāpat sensori fiksē kastu kustību, piemēram, reaģē uz sitieniem.

Tūres laikā orķestris ir kā liela ģimene, un transportēšana tās laikā vienmēr ir īpaša sadarbības forma starp loģistikas uzņēmumu un mūzikas grupu, orķestri. "Sadarbībai un partnerībai ir jābūt stabilai, loģistikā nevar raustīties iekšā un ārā. Protams, mēs pārvadājam instrumentus, kad, piemēram, "Gewandhaus" orķestrim tas ir vajadzīgs, bet mēs nodrošinām arī citus orķestra sūtījumus – arī paciņas u.tml.," skaidro "DHL" pārstāve. Uzņēmums ar orķestri strādā kopš 2005. gada, savukārt par oficiālo loģistikas partneri kļuva 2009. gadā, un kopš tā laika ir strādājuši kopā ar orķestri, lai uz kuru pasaules valsti tas brauktu.

Arī instrumenti brauc tūrēs

"DHL" nodrošina loģistikas pakalpojumus "The Rolling Stones Exhibit" grupas mūzikas instrumentu, apģērbu, fotogrāfiju, dažādu aksesuāru utt. izstādei. Šobrīd izstāde atrodas Austrālijā, Sidnejā. Šrēdere-Šēnberga atklāj, ka šī ir interesanta sadarbība, jo pati grupa daudz piedalījās procesos, un līdz ar to tikšanās saistībā ar visām organizatoriskajām lietām bija ļoti interesantas. No transportēšanas viedokļa pārvadājumu kastes bija jāpiemēro gan instrumentiem, ar kuriem grupa savulaik ir spēlējusi, vēsturiskiem apģērbiem, katrā situācijā ir nepieciešams individuāls risinājums.

Izstāde dažādās pilsētās notiek apmēram sešus mēnešus, šobrīd ir pabeigta ASV tūre, pagaidām izstāde vēl nav nonākusi līdz Eiropai.

Paši konstruē kastes

Runājot tieši par gleznu pārvadāšanu, svarīgas ir kastes, kurās ievieto mākslas darbus. Turklāt atsevišķiem darbiem ir nepieciešams speciāls ieklājums. Piemēram, "DHL" paši konstruē un ražo šīs instrumentu, mākslas darbu pārvadāšanas kastes, jo katrai ir noteikti izmēri un arī no iekšpuses katra no tām ir individualizēta. Katra kaste lielākoties pēc tam paliek kopā ar savu mākslas darbu. Piemēram, attiecīgā kaste pēc tam pieder muzejam, lai varētu turpināt pārvadāt mākslas darbu.

Instrumentu, mākslas darbu transportēšana vienmēr ir individualizēts loģistikas pakalpojums, jo ir jāparūpējas par katru priekšmetu atsevišķi. Citās biznesa jomās bieži vien ir standartizētas kastes, iepakojumi un standartizēta kārtība, kā tās pārvadāt. Šrēdere-Šēnberga neslēpj, ka individualizēti pakalpojumi ir dārgāki, bet vienlaikus, ja uzņēmums ir uzticams sadarbības partneris, tad lielākoties partnerība tiek paplašināta uz vairākām jomām. "Protams, sadarbība atšķiras starp dažādām biznesa jomām, publisko sektoru u.tml. Tomēr jebkurā gadījumā loģistika ir cilvēku bizness. Ir nepieciešama viena kontaktpersona, kam vienmēr var pajautāt par dažādām niansēm. Un tas atkal ir jautājums par savstarpējām attiecībām," secina "DHL" pārstāve.