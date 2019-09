Gaidāmās ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas veicina akciju cenu kāpumu pasaulē

Ziņas, ka ASV un Ķīna vienojušās nākammēnes atsākt tirdzniecības sarunas, ceturtdien veicināja akciju cenu kāpumu pasaules biržās.

Tomēr Londonas biržā akciju cenas saruka, jo, samazinoties bažām par bezvienošanās breksitu, turpināja kāpt sterliņu marciņas kurss.

Par to, ka oktobra sākumā Vašingtonā atsāksies ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas, ceturtdien paziņoja Pekina. Savukārt Lielbritānijas parlamenta apakšpalāta šonedēļ pieņēma likumprojektu, kas ļauj bloķēt bezvienošanās breksitu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kāpa.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kāpa par 0,1% līdz 56,30 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,4% līdz 60,95 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien palielinājās par 1,4% līdz 26728,15 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 1,3% līdz 2976,00 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 7976,88 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien saruka par 0,6% līdz 7271,17 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,9% līdz 12 126,78 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,1% līdz 5593,37 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1033 līdz 1,1036 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2241 līdz 1,2328 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 106,41 līdz 106,94 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 90,13 līdz 89,51 pensam par eiro.