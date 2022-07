'Gazprom' ziņo par gāzes piegādes Latvijai pārtraukšanu

Krievijas gāzes ražotājs "Gazprom" sestdien paziņojis, ka pārtraucis gāzes piegādi Latvijai, apsūdzot to gāzes iepirkuma nosacījumu pārkāpšanā, atsaucoties uz uzņēmuma paziņojumu, raksta ziņu aģentūra "Reuters".

"Gazprom" sestdien paziņojumā neprecizēja, kādus nosacījumus Latvija it kā pārkāpusi.

"Gazprom" lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Latvijas enerģētikas uzņēmums "Latvijas gāze" paziņoja, ka pērk gāzi no Krievijas un maksā eiro, nevis rubļos, kas nepieciešami, tirgojoties ar "Gazprom", raksta "Reuters".

Iepriekš "Latvijas gāzes" vadītājs Aigars Kalvītis LTV raidījumam "Panorāma" apstiprināja, ka uzņēmums atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, par to maksājot eiro. Kalvītis arī atklāja, ka gāze netiek pirkta no uzņēmuma "Gazprom", bet jaunā piegādātāja nosaukumu neizpauda.

Kā ziņo "Reuters", Krievija jau ir pārtraukusi gāzes piegādes Polijai, Bulgārijai, Somijai, Nīderlandei un Dānijai, kas atteicās maksāt par gāzi saskaņā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojumu, kas paredz norēķināties rubļos.