Glābt cilvēku tirdzniecības upurus ir varoņdarbs ikdienā; intervija ar Kanādas latviešu rakstnieku

"Manī vienmēr ir bijusi īsta, stipra emocionālā līdzjūtība pret ekspluatētiem cilvēkiem," teic rakstnieks Matejs Kalns par savu romānu "Beasts of the Night" ("Nakts briesmoņi") un pieredzi cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Attēlā: Kalns 2016. gadā, apmeklējot Hmongas ciematu uz Taizemes un Laosas robežas.

Matej, lai arī tu dzīvo Kanādā un savus literāros darbus raksti angļu valodā, tev ir latviešu izcelsme, un arī laba latviešu sarunas valoda. Kādas ir tavas latviskās saknes?

Varu teikt, ka attiecībā uz kultūru, esmu ļoti, ļoti latvisks. Esmu dzimis Toronto, man ģimenē bija tikai mamma – Dina, un mēs dzīvojām netālu no manas mātes vecākiem Alfona un Zigrīdas Kalniem. Zigrīda ar ģimeni laivā devās prom no Latvijas 1944. gada rudenī – vispirms uz Gotlandi un Zviedriju, bet vēlāk pārcēlās uz Kanādu. Alfons, mans vectēvs bija no Alūksnes. Viņu ģimene no Latvijas ar dzelzceļa vagonu nonāca Vācijā, bet vēlāk arī devās uz Kanādu. Tajā laikā Toronto nonāca ap 10 000 latviešu. Mans vectēvs bija ļoti iesaistīts latviešu sabiedriskajā dzīvē un palīdzēja arī daudziem citiem latviešu bēgļiem pārcelties un iedzīvoties Kanādā. Darbojoties latviešu sabiedrībā, viņš satika manu vecmammu Zigrīdu, un pārējais, tā teikt, ir vēsture.

Ar vecvecākiem man bija ļoti tuvas un sirsnīgas attiecības, viņi bija liela manas dzīves daļa. Mani vecvecāki bija latviešu bēgļi, un es tiku audzināts latviski patriotiskā garā, daudz klausoties par Latvijas vēsturi un latviešu kultūru. Gāju latviešu skolā "Valodiņa", piedalījos latviešu bērnu nometnēs, dejoju latviešu tautas dejas, mācījos tautasdziesmas, es darīju visas latviskās lietas! Šejienes latviešu sabiedrība bija ļoti stipra un ļoti turējās kopā. Vēl joprojām visi mani tuvākie draugi ir latvieši, un mēs esam gandrīz kā viena ģimene. Lai arī esmu lepns un laimīgs, ka esmu Kanādas pilsonis, tomēr latvietība man nozīmē stipras emocionālas saites, un es esmu arī Latvijas pilsonis.

Vai vēl joprojām esi saistīts ar Kanādas latviešu sabiedrību?

Mums ir vasaras māja Sidrabenē, kas ir Toronto Svētā Andreja draudzes īpašums, un arī Toronto apkārtnes latviešu sabiedrības tikšanās vieta. Pagājušā gada rudenī mēs ar sievu arī salaulājāmies Sidrabenē, brīvdabas baznīcā. Ar laiku darba un ģimenes pienākumi pārņem dzīvi, bet es cenšos piedalīties latviešu pasākumos, cik iespējams. Jāņus vienmēr svinam Sidrabenē, esmu korporācijas "Latviensis" biedrs. Kopā ar sievu bijām Latvijā Simtgades Dziesmu svētkos, un tas bija tik emocionāli pacilājošs laiks, ka es pat piezvanīju savai mammai uz Kanādu, un sacīju, ka nākošajos dziesmu svētkos arī mums ir jādzied!

Attēlā: Alfons, Matejs un Zigrīda Kalni.

Tev ir bijusi neparasta un interesanta profesionālā dzīve, strādājot ANO Attīstības programmās un ANO Narkotiku apkarošanas birojā (United Nations Development Programme, United Nations Office on Drugs and Crime). Kā tu nonāci šajā darba laukā?

Universitāti beidzu ar maģistra grādu vēsturē, jo tā mani vienmēr ir ļoti interesējusi. Izņemot mani, visi pārējie studenti vēstures klasēs gulēja, bet es mīlēju vēstures lekcijas! It īpaši mani interesēja Eiropas vēsture, jo tā palīdzēja saprast manas ģimenes vēsturi. Nacisms, komunisms, arī Eiropas viduslaiku vēsture – kā tas ietekmēja Latviju.

Pēc universitātes nolēmu apskatīt pasauli, un kādu laiku mācīt angļu valodu ārzemēs. Tuvo un vidējo Austrumu valstīs sastapos ar ļoti brutāliem un nežēlīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Redzēju bērnus – karavīrus un cilvēku tirdzniecību. It īpaši mani saniknoja un dziļāk aizskāra cilvēku tirdzniecība. Šīs pieredzes rezultātā radās mana īpašā interese par cilvēktiesību jautājumiem, un es nolēmu, ka varu atrast darbu, kas palīdzētu mazināt šos cilvēktiesību pārkāpumus.

Strādājot ANO, man iznāca nepārtraukti ceļot pa Tuvo un Vidējo Austrumu zemēm, bet pašreiz nodarbojos ar cilvēku tiesību jautājumiem, strādājot Kanādas federālās valdības projektos. Cīņu pret cilvēku tirdzniecību Kanādā veic policija, bet es joprojām daudz laika veltu arī brīvprātīgajam darbam ar publiku, lai veicinātu izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu.

Manī vienmēr ir bijusi īsta, stipra emocionālā līdzjūtība pret ekspluatētiem cilvēkiem: bērniem, sievietēm, vīriešiem – visiem cilvēkiem, kas tiek paverdzināti piespiedu darbā jebkurā pasaules vietā.

Kurās pasaules valstīs tev ir iznācis strādāt?

Tūlīt pēc universitātes devos mācīt angļu valodu uz Saūda Arābiju, kas ir ļoti konservatīva islāma monarhija. Satiku daudz ļoti jaukus cilvēkus, bet man personīgi bija nepieņemams veids, kā valstī izturējās pret etniskajām minoritātēm, pret sievietēm, nepieņemami likās arī daudzi citi cilvēktiesību pārkāpumi. Es tajā laikā biju ļoti jauns, pat naivs, nekad dzīvē neko tādu nevarēju iedomāties, un tā bija neaizmirstama pieredze, kas manī kaut ko "iekustināja". Vēlāk aizbraucu uz Taizemi, kur sastapos ar cilvēku tirdzniecību. Pabiju Dienvidkorejā, kur arī ir piespiedu darba problēmas. Tomēr tieši pieredze Saūda Arābijā un Taizemē mani pamudināja pievērsties cilvēktiesību jautājumiem. Apceļojot pasauli un sastopoties ar visiem šiem pārkāpumiem un pāridarījumiem, manuprāt, ir gandrīz neiespējami palikt vienaldzīgam un neko nedarīt.

Atgriezos "skolas solā", ieguvu otru maģistra grādu programmā "Cilvēku drošība un miera nodrošināšana", kas pievērsās plašam problēmu lokam, sākot no dabas katastrofām līdz genocīdam un dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Programmas ietvaros kā interns sāku strādāt ANO birojā Ēģiptē, kas nodarbojās ar narkotiku noziegumiem. Vēlāk, turpinot savu darbu ANO Attīstības programmā, atkal nonācu Taizemē, Bangkokā. Strādāju īpašā projektā, kas cīnās pret cilvēku tirdzniecību. Tā ir reģionālā programma, kas aptver sešas Āzijas valstis: Ķīnu, Vjetnamu, Laosu, Mjanmu, Kambodžu un Taizemi.

Savā lekcijā par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, kuru klausījos pirms pāris nedēļām, tu sacīji, ka šī ir tik briesmīga un neiedomājami atbaidoša problēma, ka cilvēki pat izvairās par to runāt. Tu arī minēji, ka patlaban piespiedu darbā un nebrīvē tiek ekspluatēti vairāk cilvēki nekā jebkad cilvēces vēsturē.

Cilvēku tirdzniecība ir ļoti labi apslēpts un nomaskēts noziegums, tāpēc ir grūti veikt kādus ticamus statistiskos aprēķinus. Tomēr tiek lēsts, ka ienākumi no cilvēku tirdzniecības sasniedz apmēram 150 miljardus dolāru gadā. Tas ir milzīgs un ļoti ienesīgs bizness. Ir ziņas, ka kriminālās grupas pat pamet narkotiku un ieroču tirgu, lai pievērstos cilvēku tirdzniecībai. Cilvēku tirdzniecības upuri tiek uzskatīti par "vairākkārtīgi lietojamu preci". Piemēram, ja tiek tirgots heroīns – to var ievest un pārdot vienu reizi, un pēc tam jāieved no jauna. Bet cilvēku var ekspluatēt atkārtoti un ilgstoši.

Runājot par cilvēku tirdzniecību, mēs parasti iedomājamies tirdzniecību ar seksuāliem pakalpojumiem, un tas vienmēr izraisa spēcīgu emocionāli negatīvu reakciju. Tomēr daudz vairāk cilvēku nonāk piespiedu darba ekspluatācijā. Pieminot verdzību, lielākā daļa cilvēku iedomājas vēsturi un laikus, kas sen jau pagājuši, tomēr tā pavisam reāli pastāv arī mūsdienās. Cilvēku skaits, kas tiek piespiedu kārtā nodarbināti verdzībai līdzīgos apstākļos, ir mērāms miljonos. Lielākā daļa cilvēku tirdzniecības upuru ir pakļauti seksuālai ekspluatācijai, un tās ir sievietes. Tomēr tas nav viss – Āzijā vīrieši tiek nolaupīti un spiesti necilvēcīgos apstākļos vergot uz zvejas kuģiem un strādāt raktuvēs. Es nezinu nevienu valsti, kurā nemaz nenotiek cilvēku piespiedu ekspluatācija.

Valsts un administratīvajām organizācijām ir ļoti grūti cīnīties ar šo noziegumu veidu. Cilvēki šķērso robežas, reizēm grūti atšķirt, tirdzniecības upurus no cilvēkiem, kas paši iebraukuši valstī un strādā nelegāli. Tas ir briesmīgs, bet plaši izplatīs noziegums, un es aicinātu jebkuru censties vairāk izprast šo nozieguma veidu, lai arī emocionāli tas var būt ļoti grūti. Jo vairāk mēs par to zināsim, jo vairāk varēsim palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem vai arī paglābt cilvēkus, lai viņi neiekļūst šajās noziedznieku lamatās.

Attēlā: Kalns ANO uzrunā par cīņu pret cilvēku tirdzniecību Kambodžā (2014. gads).

Cik aktuāla ir cilvēku tirdzniecības un piespiedu darba problēma pie mums, Latvijā?

Mana pieredze cīņā ar cilvēku tirdzniecību ir saistīta ar darbu Vidējos Austrumos un Āzijā. Tomēr, sekojot situācijai, Latvijā lielākā problēma ir cilvēku tirdzniecība izmantošanai seksa industrijā. Problēma kļuva aktuālāka pēc 2008. gada recesijas, kad ļoti daudzi cilvēki pazaudēja ienākumus, un cilvēki, kas iepriekš nekad nebūtu domājuši pārdot savu ķermeni seksuālai lietošanai, bija spiesti to darīt. Tāpat kā citur pasaulē, arī Latvijā šajā nozarē darbojas organizētas kriminālas grupas. Latvijā un Austrumeiropas valstīs, it īpaši trūcīgos lauku apgabalos tiek vervētas jaunas sievietes ar maldinošiem solījumiem par labi apmaksātu darbu ārzemēs, lielās pilsētās – kā viesmīlēm, dejotājām, apkalpotājām. Vēl tiek pielietota tā saucamā "Romeo metode" – jauns vīrietis izliekas, ka ir meitenē iemīlējies, un ar solījumiem precēties un veidot kopīgu dzīvi aizvilina viņu uz svešu valsti, ieslēdz kādā hotelī, un tā šī jaunā sieviete nonāk seksa industrijas tīklā. Sievietes tiek ieslēgtas, viņām atņem dokumentus, viņas nezina vietējo valodu, un tiek iebaidītas ar to, ka valstī ieceļojušas nelegāli, viņas nevar sazināties ar ģimeni, un galu galā tiek piespiestas nodarboties ar prostitūciju. Parasti cilvēku tirdzniecības upuri nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, reizēm šie cilvēki jau iepriekš ir cietuši no vardarbības. Zinu, ka Latvijā policija sadarbībā ar dažādām nevalstiskām organizācijām dara lielu darbu, lai apkarotu šos noziegumus.

Pagājušā gada rudenī iznāca tavs pirmais romāns "Beasts of the Night" par cīņu ar cilvēku tirdzniecību Vidējo Austrumu valstīs. Vai šis ir tavs pirmais literārais darbs?

Atceros, kad man bija deviņi gadi, uzrakstīju piedzīvojumu stāstu Džeimsa Bonda garā kā dāvanu savai mammai dzimšanas dienā. Studējot universitātē vēsturi, man nācās rakstīt daudz eseju, un tas man padevās ļoti viegli. Reizēm gan tiku kritizēts, ka neturos "cieši pie faktiem", bet man vienmēr ir paticis labs, interesants stāsts. Rakstniecība vienmēr ir bijusi daļa no manas personības, bet pagāja laiks, pirms es to īsti sapratu.

Lasot romānu, man reizēm bija sajūta, ka lasu dokumentālu vēstījumu par cilvēku tirdzniecību, par sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, kas pie tās noved, un, protams, par cīņu pret cilvēku paverdzināšanu. Kas tevi pamudināja savu pieredzi aprakstīt romānā?

Labi atceros to dienu Kairā, kad gāju mājās no darba, un man pēkšņi kļuva skaidrs, ka gribu uzrakstīt grāmatu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas problēmu.

Grāmata nav tieši saistīta ar manu personīgo pieredzi, tomēr pats stāsts ir balstīts uz manu praksi un tiem daudzajiem skumjiem stāstiem, par kuriem uzzināju, strādājot ANO organizācijās. Romāna varoņi un notikumi atspoguļo to daudzo cilvēku pieredzi un izjūtas, ko esmu saticis, strādājot šajā laukā. Bieži vien tā ir bezpalīdzības un vilšanās sajūta. Izzināt, izpētīt un izsekot šo upuru lietas un gadījumus ir milzīga emocionālā slodze. Kaut vai bērnu izmantošana un paverdzināšana – ar to strādāt ir tik smagi, pat atbaidoši! Tas ir ļoti vajadzīgs un svarīgs darbs, bet galu galā tas smagi ietekmē arī tos cilvēkus, kas šo darbu dara. Cīņu ar cilvēku tirdzniecību vēl grūtāku padara arī daudzo valsts un starptautisko organizāciju birokrātija. Arī ANO, kas ir milzīga organizācija, lietas nenotiek ātri, bet gan samērā lēni.

Romānā "Beasts of the Night" man bija iespēja ne tikai aprakstīt notikumus, bet arī likt cilvēkiem saprast un aizdomāties par šo milzīgo pasaules problēmu, kas mani nevar atstāt vienaldzīgu. Man par prieku un pārsteigumu, izskatās, ka lasītājiem grāmata patīk, un atsauksmes līdz šim bijušas ļoti pozitīvas. Protams, tas mani iedrošina turpināt nodarboties ar rakstniecību.