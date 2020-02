'Google' nes Lietuvas vārdu pasaulē – popularizē rīku pret dezinformāciju

Interneta gigants "Google" Amsterdamā savas konferences "Google News Initiative's" laikā vairāk nekā 183 mediju pārstāvjus no 29 pasaules valstīm iepazīstināja ar Lietuvā radītu rīku, kas palīdz apkarot dezinformāciju, vēsta portāls "Delfi.lt".

Video, kurā stāstīts par šo rīku, veidojusi "Google" komanda. Pēc video prezentācijas konferences dalībniekiem tas ievietots "Youtube" un pieejams ikvienam interesentam.

"Video, ko radījis pats "Google", mums ir milzīgs novērtējums, un fakts, ka tas ir ievietots "Youtube", mums palīdzēs augt un virzīties uz priekšu," norāda dezinformācijas rīka "debunk.eu" (demaskuok.lt) vadītājs Viktors Daukšas.



"Debunk EU" ir iniciatīva, kas apvieno plašsaziņas līdzekļus, sabiedrību un valsts institūcijas, lai cīnītos pret dezinformāciju reālajā laikā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Rīks, kuru pamatā ir dažādi algoritmi, ļauj medijiem ātrāk un efektīvāk reaģēt uz publicēto dezinformāciju, kā arī to atspēkot.

Viens no galvenajiem iniciatīvas mērķiem ir piesaistīt un vienot profesionāļus no dažādām jomām – variējot no sociālajām vai humanitārajām zinātnēm līdz medijiem, biznesam vai izklaides jomām. Šie cilvēki brīvprātības principa vadīti, uzrauga un analizē dezinformāciju un var palīdzēt medijiem to atklāt ātrāk, kā arī novērst tās izplatīšanos.

Katru dienu platforma analizē vairāk nekā 30 tūkstošus rakstu septiņās valodās. Saskaitīts, ka 2018.-2019. gadu laikā atmaskoti ir vairāk nekā 200 dezinformācijas rakstu, kuri kopā piesaistījuši 13 miljonus skatījumu.

"Kopā ar komandu mēs esam prezentējuši šo projektu 17 valstīs un vairāk nekā 60 dažādās konferencēs un pasākumos. Iniciatīva vienmēr gūst milzīgu interesi un dod iedrošinājumu turpināt projekta attīstību, jo cīņa pret dezinformāciju mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgs jautājums visā pasaulē," norādīja Daukšas.

"Debunk EU" projekts tika uzsākts 2017. gada sākumā, finansējumu saņemot no "Delfi" un "Google's Digital News Initiative".