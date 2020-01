Igaunijā listērijas skandālā iesaistītais uzņēmums atsācis ražošanu

Igaunijas zivju pārstrādes un fasēšanas uzņēmums "M.V.Wool", kas iesaistīts skandālā par listeriozi izraisošās baktērijas listērijas klātbūtni ražotnēs, ceturtdien, 2. decembrī, atsācis ražošanu rūpnīcā Vihterpalu.

Šīs rūpnīcas produkcija tirdzniecībā nonāks jau nākamnedēļ.

Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Mēliss Vetevols norādījis, ka darbības atsākšana ļaus saglabāt darbavietas 30 cilvēkiem.

Rūpnīcā Vihterpalu ražo sālītas siļķes, auksti un karsti kūpinātus izstrādājumus no siļķēm un citām jūras zivīm, bet tajā netiek gatavota produkcija no laša un foreles.

No 26. novembra līdz 11. decembrim "M.V.Wool" rūpnīcā Vihterpalu tika veikta padziļinātā tīrīšana. Pēc tās Igaunijas Veterinārā un pārtikas dienesta veiktās analīzēs listērijas baktērijas netika atklātas.

Jau vēstīts ka 14. decembrī 130 "M.V.Wool" rūpnīcu Harku un Vihterpalu darbinieki saņēma paziņojumu par atlaišanu, jo Veterinārais un pārtikas dienests apturēja rūpnīcu darbību saistībā ar produkcijas un telpu analīzēm, kurās tika konstatēta bīstamās baktērijas klātbūtne.

Decembrī tīrīšana veikta arī Harku rūpnīcā, bet analīžu rezultāti vēl nav zināmi.

Jau vēstīts, ka skandāls sākās, kad pavasarī Dānijas veterinārais dienests paziņoja, ka "M.V.Wool" produkti ir cēlonis listeriozes uzliesmojumam, kas sācies pirms trim gadiem. Septembra beigās Igaunijas mediji vēstīja, ka pērn ar listeriozi valstī saslimuši 28 cilvēki, no kuriem septiņi miruši. Sešos no saslimušajiem un divos no mirušajiem atklāts listērijas paveids ST1247.

Igaunijas Veterinārā un pārtikas dienesta pasūtītās ģenētiskās analīzes apliecinājušas, ka agresīvās listērijas izplatījušās no Igaunijā lielākā zivju pārstrādes uzņēmuma "M.V.Wool" ražotnes. Šī celma baktērijas atklātas gan ražotnes telpās, gan inficētajās personās.

Listeriozi var iegūt, ēdot saindētu pārtiku. Baktērijas var atrasties nepietiekami apstrādātā gaļā, nepasterizētā pienā un no tā gatavotā sierā, svaigos augļos un dārzeņos, kā arī zivīs. Grūtniecēm un to augļiem, kā arī jaundzimušajiem un bērniem ar novājinātu imūnsistēmu pastāv paaugstināts inficēšanās risks.

Šie nāves gadījumi tiek saistīti ar listeriozi, kas iegūta no saindēta auksti kūpināta un mazsālīta svaiga laša un foreles vai dārgākiem produktiem no preču klāsta.